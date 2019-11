BANYAK pria menganggap bahwa penis yang besar merupakan ukuran wanita bisa menikmati hubungan seks. Tapi tak sedikit pula yang meyakini bahwa ukuran penis bukan segalanya. Mereka tak terlalu memikirkan hal itu, asal pasangan tahu menyayangi dan mencintainya.

Namun kenyataannya, pandangan ukuran penis yang besar memengaruhi kenikmatan wanita berhubungan seks lebih berkembang di masyarakat. Sehingga banyak pria yang pergi ke pengobatan alternatif untuk membesarkan ukuran penis ideal yang diinginkannya.

Jadi, apakah memang benar ukuran penis menjadi standar wanita mendapatkan kenikmatan seks?

"Size do not the matters. Ukuran berapa besar (penis) itu tidak masalah, asal mereka menikmati hubungan seksnya. Kembali lagi, asal laki-laki itu bisa membahagiakan perempuannya dan perempuan juga sebaliknya bisa membahagiakan laki-lakinya," jelas Zoya Amirin, M. Psi, Psikolog Seksual dalam acara bertema Durex Turn Off to Torn On, di The Only One Club, f(X) Lifestyle, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2014.

Ditambahkannya bahwa kalaupun ada masalah terkait ukuran penis itu bagi wanita, hal itu tak serta merta karena ukuran, malah harusnya pihak wanita bertanya diri sendiri. Karena hubungan seksual bukanlah hanya aktivitas fisik, tapi keterhubungan emosional, fisik, dan sosiologis.

"Saat ukuran penis jadi masalah, harusnya kan dibicarakan. Banyak wanita kalau ngumpul suka ngomong, 'Gede tidak itu dia?' atau 'Enak gak'. Padahal, mereka harus bertanya diri sendiri, 'Kok bisa kaya gitu?'. Kan yang dinikmati saat hubungan seks itu connected itu, dari tatapan mata antar pasangan. Jadi, ukurannya mata. Jadi sekali lagi, ukuran (penis) tidak masalah. Kan besar doang, bosan juga kalau tidak menikmati," tutupnya.

(tty)