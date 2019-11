SEMAKIN bertambahnya usia kebanyakan orang khawatir kehidupan seksnya menurun. Hampir semua wanita ataupun pria khawatir tidak bisa mencapai klimaks ketika memasuki lanjut usia. Namun sebenarnya, baik pria maupun wanita masih bisa klimaks, bahkan ketika berusia 80 tahun.

Kuncinya adalah good quality of sex. Menurut psikolog seksual Zoya Amirin, good quality of sex adalah masing-masing pasangan sama-sama bahagia, yaitu merasa dicintai dan mencintai. Bahkan, menurut Zoya, itu pula yang membedakan making love dengan having sex.

Lebih lanjut, Zoya menjelaskan bahwa ketika berhubungan seksual harus ada pula rasa saling mencintai atau investasi emosi. Namun demikian, menurut Zoya, memang kebanyakan laki-laki lebih menikmati having sex ketimbang making love

"Tetapi percampuran having sex dan making love itu yang membuat seseorang bisa mencapai ke level paling tinggi dalam berhubungan seks," jelas Zoya saat berkunjung ke redaksi Okezone di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kemudian, Zoya menambahkan, bila suatu pasangan bisa mencapai ke level paling tinggi dalam berhubungan seksual, artinya mereka secara psikologis juga happy.

"Makanya ada orang yang usianya sudah 80 tahun, walaupun hanya berpelukan saja itu bisa klimaks," jelas Zoya.

(tty)