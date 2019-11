KETIKA sakit kepala, sebagian orang langsung memilih meminum obat. Padahal, minum obat sakit kepala dapat menimbulkan efek samping yang merugikan bagi kesehatan jangka panjang.

Salah satu cara sederhana untuk mengatasi sakit kepala adalah berhubungan seksual. Sebuah studi terbaru di Cephalalgia menunjukkan bahwa berhubungan seks benar-benar dapat mengurangi sakit kepala.

Menariknya, 43 persen peserta dalam penelitian merasa sakit kepalanya mereda setelah berhubungan seksual. Sementara, 18 persen peserta merasa lebih baik setelah orgasme. Jadi, sebenarnya bagaimana hubungan seksual dapat meredakan rasa sakit kepala?

“Berhubungan seksual meningkatkan kadar oksitosin, yaitu hormon ‘kesenangan’ dan endorfin di dalam otak yang merupakan obat penghilang rasa sakit alami,” kata penulis buku Stellar Medicine: A Journey Through The Universe of Women's Health, Saralyn Mark, M.D, seperti dikutip Womenshealthmag, Kamis (5/6/2014).

Sementara, selain berhubungan seksual, sakit kepala juga bisa diredakan dengan berbagai cara. Berikut beberapa cara yang dapat membantu meredakan sakit kepala, sebagaimana dilansir Womenshealthmag.

Minum secangkir kopi

Minum secangkir kopi dapat membantu meredakan sakit kepala. Bahkan, seseorang dapat merasa sakit kepala jika terbiasa minum secangkir kopi tetapi melewatkannya. Minum secangkir kopi dapat meredakan sakit kepala karena mengurangi adenosine di dalam tubuh, yakni zat kimia yang memercepat aliran pembuluh darah dan menyebabkan semua yang dilaluinya berdenyut dan nyeri.

Minum banyak air putih

Jangan pernah lupa untuk minum air putih. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam the Journal of Nutrition mengungkap bahwa dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala. Oleh karena itu, minum lebih banyak air dapat membantu menghalau rasa nyeri berdenyut di kepala dalam hitungan menit. Cara yang mudah, bukan?

Minum secangkir teh hitam

Nyeri di kepala mungkinkan disebabkan ketegangan akibat stres. Namun, studi di London menemukan bahwa minum secangkir teh hitam bisa menurunkan kadar kortisol, yakni hormon stres. Tetapi, menurut medical director of the Manhattan Headache Center, Susan Broner, M.D, Anda harus memilih minum secangkir teh jahe jika sakit kepala disertai rasa mual.

(ftr)