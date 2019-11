KETIDAKSUBURAN sering menghantui banyak pasangan. Karenanya, berbagai cara dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengonsumsi vitamin. Ada beberapa vitamin yang bisa membantu mengatasi ketidaksuburan seseorang. Berikut ulasannya, sebagaimana dilansir Lifespan.

Vitamin E

Vitamin ini memiliki peran vital bagi proses reproduksi. Jika konsumsi vitamin E buruk, akibatnya adalah ketidaksuburan. Vitamin E juga merupakan senyawa penting yang ditemukan pada sperma dan ovum. Selain untuk melindungi membran sel terhadap kerusakan akibat radikal bebas, vitamin E juga bekerja sebagai antioksidan yang efisien meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Asupan harian yang optimal vitamin E dapat mencegah anemia, gangguan saraf, serta membantu mereka yang terkena penyakit payudara fibrocystic.

L-Carnitine

Ini merupakan asam amino yang sangat penting untuk perawatan kesuburan, khususnya pria. Asam amino L-Carnitine mampu membentuk sel sperma dan memproduksi jumlahnya. Selain itu, L-Carnitine juga mampu mempercepat mobilisasi sperma.

Vitamin C

Semua orang tahu bahwa vitamin C sangat baik bagi tubuh. Selain untuk meningkatkan sistem imun, vitamin C juga bisa meningkatkan kesuburan dan hormon vital. Wanita yang setiap hari melakukan perawatan vitamin C, maka level hormon progesteronnya akan naik. Hormon inilah yang sangat penting dalam sistem reproduksi. Meski vitamin C yang baik didapat dari makanan, Anda juga bisa mengonsumsi suplemen.

Asam folat

Suplemen ini juga penting untuk kesuburan. Asam folat biasanya terbentuk dari vitamin B yang secara signifikan bisa meningkatkan kesuburan di antara wanita. Salah satu yang menyebabkan masalah kesuburan pada wanita adalah jumlah telur tidak cukup dan asam folat menstimulasi proses ovulasi. Meski begitu, Anda tetap harus berkonsultasi pada dokter untuk mengonsumsi ini. (bersambung)

(fik)