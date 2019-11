KANKER prostat adalah salah satu penyakit yang ditakuti pria. Namun penyakit ini rupanya bisa dicegah dengan meningkatkan asupan gizi.

Hal inipun diungkapkan oleh ahli gizi, Dr. Russell Blaylock. Dengan menambah nutrisi, setidaknya risiko kanker prostat bisa berkurang. Berikut beberapa nutrisi yang dapat membantu mengurangi risiko terkena kanker prostat sebagaimana dilansir Newsmaxhealth, Rabu (2/7/2014).

Vitamin D

Sebuah studi dari the National Institutes of Health and the U.S. Department of Defense menemukan bahwa pria yang kekurangan vitamin D lebih mungkin mengembangkan kanker prostat, yakni meningkat hingga 500 persen. Para ahli merekomendasikan setidaknya 5.000 UI vitamin D setiap hari, atau minimal terpapar 15 menit oleh sinar matahari tanpa tabir surya.

Melatonin

Studi Harvard baru-baru ini menemukan bahwa pria yang memiliki kadar hormon melatonin yang tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk menderita kanker prostat. “Kami menemukan bahwa pria dengan kadar melatonin tinggi memiliki 75 persen penurunan risiko mengembangkan kanker prostat,” kata peneliti, Sarah Markt.

Lycopene

Lycopene adalah pigmen yang memberikan tomat dan semangka warna cerah. Lycopene merupakan antioksidan yang dapat menurunkan risiko kanker prostat hingga 35 persen. Sementara, sebuah studi di University of Portsmouth, Inggris menemukan bahwa lycopene dalam tomat menjadi lebih aktif ketika dimasak dengan sedikit minyak.

Quercetin

Quercetin merupakan antioksidan bioflavonoid yang ditemukan dalam apel, bawang merah dan putih, di mana dapat menghentikan perubahan dalam prostat yang menyebabkan kanker. Bahkan, peneliti asal Cina menemukan bahwa sel-sel prostat manusia yang diobati dengan quercetin mati dalam waktu 48 jam. Selain itu, para peneliti dari Mayo Clinic menemukan bahwa quercetin memperlambat dan mencegah pertumbuhan kanker prostat.

(fik)