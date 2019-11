BAIK pria maupun wanita ketika berhubungan bercinta sama-sama ingin mencapai klimaks. Tetapi, mampu mencapai klimaks saat berhubungan seksual tidak hanya demi kepuasan, melainkan manfaat kesehatan.

Tahukah Anda bila mencapai klimaks saat bercinta bermanfaat bagi kesehatan? Sexual health counselor, Alison Richardson, mengatakan bahwa mencapai klimaks saat berhubungan seksual dapat membantu mengatasi masalah masuk angin. (Baca: Manfaat Kesehatan Bercinta Setiap Hari)

"Berhubungan seks secara teratur meningkatkan antibodi imunoglobulin A yang dapat melindungi Anda dari masuk angin dengan menguatkan sistem kekebalan tubuh," katanya, sebagaimana dikutip Cosmcopolitan, Sabtu (18/7/2014),

Lebih dari itu, menurut psychologist dari Center for Marital and Sexual Health of South Florida, Dr Rachel Needle, mencapai klimaks saat berhubungan seksual juga dapat membantu wanita memerangi kanker payudara. Bagaimana berhubungan seksual dapat membantu mencegah kanker payudara?

"Oksitosin telah terbukti mencegah sel-sel kanker payudara berkembang menjadi tumor. Rangsangan pada payudara dan puting akan menghasilkan hormon oksitosin yang akan melawan sel kanker," jelas Dr Needle. (Baca: Empat Cara Alami Dongkrak Testosteron)

Lebih lanjut, Dr Needle mengatakan bahwa mencapai klimaks saat berhubungan seksual juga dapat mengatasi masalah kram karena tubuh didorong untuk menghasilkan hormon endorfin. Menurut Dr Needle, hormon endorfin berperan seperti morfin yang merupakan obat penghilang rasa nyeri.

"Pernahkah Anda mengalami sakit kepala atau kram menstruasi yang tiba-tiba menghilang setelah berhubungan seksual? Hal itu karena endorfin mengurangi rasa nyeri hingga sebesar 70 persen," tutupnya.

(fik)