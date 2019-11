BERHUBUNGAN seksual secara teratur bagi pasangan suami-istri sangat baik untuk kesehatan. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan Anda enggan untuk bercinta.

Professor of psychiatry di the University of Virginia, Anita H. Clayton, MD mengatakan bahwa biasanya seseorang tidak ingin kalau sedang dirundung kesedihan, terutama pada wanita. Menurut Clayton, ketika sedang dalam kesedihan wanita biasanya memilih untuk mengisolasi dirinya sendiri, bahkan terhadap pasangan mereka.

Kondisi tersebut membuat wanita sangat mudah untuk mengalami depresi. Lebih lanjut, Clayton mengatakan bahwa mengonsumsi obat anti-depresan memang dapat mengusir rasa depresi, tetapi dampaknya buruk untuk kehidupan seksual.

“Mengonsumsi antidepresan memang dapat mengalahkan rasa depresi, tetapi beberapa di antaranya akan bisa mempengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai klimaks saat bercinta,” katanya sebagaimana dikutip Health, Kamis (24/7/2014).

Clayton menjelaskan bahwa beberapa wanita bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit karena memiliki libido yang rendah. Hal ini karena wanita yang memiliki libido rendah sering mengalami masalah endokrin. (Baca: Kelamaan Naik Motor Bikin Miss V Mati Rasa)

Salah satu masalah endokrin yang sering terdiagnosis pada wanita adalah gangguan titoid. Clayton mengatakan bahwa masalah tersebut dapat menyebabkan kelelahan, depresi dan ketidakinginan berhubungan seksual, serta masalah kesuburan.

“Oleh karena itu, ketika tiroid sudah terdeteksi sejak dini, maka gejala-gejalanya harus segera dihilangkan. Selain itu, jika memiliki penyakit kronis seperti anemia dan diabetes, maka berfokuslah untuk mengeksplorasi cara di luar kebiasaan dalam mencapai klimaks,” tutupnya.

