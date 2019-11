PRODUK berbahan plastik sudah biasa kita gunakan sehari-sehari. Tetapi, tahukah Anda bila paparan bahan kimia tertentu di dalam plastik dapat menurunkan testosteron pria?

Peneliti dari The university of Michigan mempelajari paparan bahan kimia yang disebut phtalates terhadap kadar testosteron dari 2.200 orang. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, phthalates biasanya ditemukan dalam plastik berbahan fleksibel.

“Kami menemukan bukti menurunnya tingkat sirkulasi testosteron dikaitkan dengan peningkatan paparan phthalates di beberapa populasi, termasuk anak laki-laki usia 6-12 tahun, serta pria dan wanita berusia 40-60 tahun, kata penulis studi, John Meeker, dikutip Newsmaxhealth, Senin (18/8/2014)

Tingginya tingkat phthalates dikaitkan dengan penurunan kadar testosteron pada wanita berusia 40-60 tahun. Angka penurunan tersebut yakni dari 11 persen menjadi 24 persen. Sedangkan, pada laki-laki yang berusia 6-12 tahun, penurunan kadar testosteron menjadi 34 persen.

“Temuan ini mungkin memiliki implikasi kesehatan yang penting, karena kadar testosteron yang rendah pada anak-anak muda dapar berdampak negatif terhadap perkembangan reproduksi, energi, fungsi kognitif dan kesehatan tulang bagi pria dan wanita,” jelas Meeker.

Sementara itu, dalam 50 tahun terakhir telah terjadi penurunan kadar testosteron pria dan peningkatan masalah kesehatan. Misalnya saja penurunan kualitas air mani dan cacat genital pada bayi laki-laki yang baru lahir.

Lebih lanjut, Meeker mengatakan bahwa hasil studi mendukung hipotesis bahwa paparan bahan kimia lingkungan yang menggangu endokrin dapat menurunkan testosteron.

“Dengan bukti efek yang merugikan kesehatan, individu dan pembuat kebijakan mungkin perlu mengambil langkah-langkah untuk membatasi paparan dari bahan kimia,” tutupnya.

