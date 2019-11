SELAIN menambah keharmonisan dengan pasangan, bercinta ternyata memiliki manfaat lain. Salah satunya adalah membakar kalori tubuh.

Ya, berhubungan seksual juga termasuk olahraga yang menyenangkan. Bahkan, bercinta dapat membakar 250 kalori per sesi. Sebuah studi di the American Journal of Cardiology menemukan jika berhubungan seksual setara dengan lari di atas treadmil. (Baca: Rutin Olahraga & Diet Sehat Cegah Ejakulasi Dini)

Oleh karena itu, selain manfaat jantung, otot-otot di punggung dan paha, bagian panggul pun memperoleh manfaat dari berhubungan seksual, terutama bagi wanita. Wanita lebih banyak memperoleh manfaat karena berhubungan seksual memperkuat otot panggul sehingga mencegah inkontinensia.

Inkontinensia merupakan kondisi di mana seseorang tidak bisa mengendalikan kandung kemih yang berakibat pada kebocoran urin, atau kita mengenalnya dengan sebutan mengompol. Tetapi, manfaat dari bercinta tidak hanya untuk membakar kalori, melainkan seperti penjelasan seperti dikutip Newsmaxhealth, Rabu (27/8/2014) berikut ini.

Nyeri migrain

Sakit kepala bisa menjadi alasan Anda untuk berhubungan seksual. Sebuah studi dari University of Munster, Jerman menemukan bahwa kebanyakan orang-orang yang menderita migrain rasa sakit mereka berkurang setelah berhubungan seks. Bahkan, sebuah studi dari Southern Illinois University menemukan hasil yang hampir sama.

Lalu, bagaimana berhubungan seksual dapat mengurangi rasa nyeri migrain? Klimaks saat bercinta mengakibatkan lonjakan pada hormon oksitosin dan endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit dan nyeri.

Mengurangi stres

Sebuah studi dari the University of the West of Scotland menemukan bahwa orang-orang yang berhubungan seks selama dua kali seminggu lebih dapat mengendalikan stres. Hormon endorfin dan oksitosin yang dilepaskan selama berhubungan seksual akan membantu mencegah gejala kecemasan dan depresi.

Terlihat lebih muda

Menurut Royal Edinburgh Hospital, Inggris, berhubungan seksual teratur dapat membantu Anda terlihat 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Orang-orang di usia antara 40 sampai 50 tahun yang tampak jauh lebih muda dari usia mereka mengatakan bahwa berhubungan seksual dua kali seminggu.

Mengapa berhubungan seksual membuat Anda terlihat lebih muda? Berhubungan seks meningkatkan sirkulasi, melepaskan hormon pertumbuhan manusia dan obat penghilang rasa sakit alami endorfin, membakar lemak, dan mengurangi stres, sehingga terlihat lebih muda.

(fik)