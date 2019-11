HAMPIR semua wanita sering mengalami nyeri di beberapa bagian tubuhnya, termasuk payudara. Merasakan nyeri di sekitar payudara akan menjengkelkan bagi wanita, tetapi apa penyebabnya?

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan wanita merasakan nyeri di sekitar bagian payudaranya. Assistant Professor of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Science Taraneh Shirazian, M.D dari Icahn School of Medicine mengatakan, penyebab tersering nyeri payudara adalah perubahan hormon yang datang bersamaan dengan siklus menstruasi.

“Ini respons normal dari tubuh terhadap perubahan hormon estrogen yang biasanya memicu pembengkakan dan nyeri pada hari sebelum dan hari pertama menstruasi,” ujarnya, sebagaimana dikutip Womenshealthmag, Sabtu (6/9/2014).

Lebih lanjut Taraneh Shirazian menjelaskan bahwa jenis nyeri payudara seperti ini disebut nyeri siklik karena berkaitan dengan siklus menstruasi. Kabar baiknya, nyeri payudara akan hilang ketika siklus menstruasi telah berakhir.

Lalu, bagaimana mencegah nyeri payudara yang diakibatkan siklus menstruasi? Taraneh Shirazian mengatakan, penggunaan pil KB dapat membantu mencegah timbulnya rasa nyeri di payudara.

“Pil KB dapat membantu mencegah nyeri payudara karena mencegah ovulasi dan menjaga kadar estrogen yang stabil,” tutupnya.

(tty)