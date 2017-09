ATRAKSI utama di kota tua Hoi An tentunya adalah deretan rumah - rumah tua dan gedung pertemuan yang masih terpelihara dengan baik. Rumah berumur lebih dari 200 tahun ini kini bisa dikunjungi para traveler dengan tiket khusus. Dari sekian banyak rumah dan gedung, yang mana saja yang paling pantas dikunjungi

Pada abad ke-15 hingga 19 kota Hoi An merupakan pelabuhan perdagangan utama di Asia Tenggara. Sebagai kota bisnis yang sibuk, banyak bangsa dari berbagai negara yang datang lalu menetap di Hoi An. Tak cuma orang asli Vietnam, pendatang dari Jepang, Tiongkok dan beberapa negara eropa seperti Portugal, Spanyol, Prancis dan Belanda ikut tinggal dan menetap di Hoi An. Hal ini membuat pemandangan kota jadi unik karena bangunannya mengandung perpaduan budaya Vietnam, Jepang, Tiongkok dan sedikit sentuhan Eropa.

Rumah dan gedung tua di Hoi An terpelihara dengan sangat baik hingga UNESCO menjadikan kota ini sebagai salah satu World Heritage Site sejak tahun 1999. Wisatawan diperbolehkan mengunjungi rumah dan gedung tua di Hoi An dengan tiket khusus kota tua Hoi An seharga 100.000 dong atau sekitar 50.000 rupiah. Dengan tiket ini turis bisa memasuki 5 bangunan bersejarah.