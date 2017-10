Kelakuan kids jaman now !!! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Menurut admin ini tindakan GOBLOK malah temen temen nya tepuk tangan dasar 1 kelas GOBLOK Menurut anda gimana??

A post shared by Media Balap (@videodragbike) on Oct 1, 2017 at 7:56pm PDT