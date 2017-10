SIAPA yang tidak senang jika memiliki banyak peralatan makan di rumah? Dengan mempunyai banyak peralatan makan di rumah, selain bisa lebih membantu acara kegiatan makan, juga di sisi lain bisa membantu mengurangi rasa bosan atau jenuh karena menggunakan peralatan makan yang itu-itu saja.

Bukan hanya soal piring saji, gelas, ataupun sendok, garpu, atau wadah plastik tahan panas. Salah satu yang biasanya bisa dimiliki dalam jumlah yang cukup banyak, adalah botol minum atau tumbler.

Akan tetapi di satu sisi, jumlah botol minum yang banyak juga membuat pemiliknya menjadi pusing karena bingung hendak disimpan di mana botol-botol minum tersebut agar tetap tersimpan rapi tidak membuat dapur berantakan. Lalu, adakah cara cerdas nan mudah untuk menyimpan tumbler-tumbler ini di rumah? Sontek dahulu ulasan tipsnya di bawah ini, sebagaimana dilansir Thekitchn, Rabu (4/10/2017).

Rak wine

Koleksi minuman wine sudah habis, nah jangan biarkan rak tempat menyimpan botol minuman wine Anda di rumah menganggur teronggok begitu saja. Sebab, rak wine tersebut bisa menjadi tempat penyimpanan botol-botol tumblr agar tetap rapi.

Kantung sepatu

Sontek ide jenius dari Lela, blogger di balik situs In the New House ini yuk! Tips dari Lela satu ini memang terlihat agak unik, karena siapa sih yang terpikirkan bahwasanya kantung sepatu (bersih dan baru) bisa jadi lokasi yang pas untuk penyimpanan botol-botol minum?

Kantung tempat penyimpanan sepatu biasanya terdiri dari banyak kantung, di mana ini artinya Anda dapat menyimpan botol tumblr dalam jumlah yang banyak sekaligus bersamaan. Setelah semua tumblr dimasukkan ke dalam kantung, tinggal gantung kantung sepatu alias shoe organizer ini di balik pintu dapur.

Holder majalah

Nah, tips lainnya datang dari Kris dari Driven by Décor, yang memperlihatkan bahwa magazine holder yang diletakan dalam posisi garis vertikal bisa bermanfaat sebagai tempat yang pas untuk menaruh beberapa botol minum.

Rak kawat

Jen dari I Heart Organizing, memanfaatkan rak kawat yang biasanya terdapat di dalam lemari pakaian untuk bisa menjadi tempat menaruh botol-botol tumblr kepunyaannya. Yuk coba gantungkan rak-rak kawat ini di dapur agar koleksi botol-botol minum di rumah tetap rapi tidak terjungkal ke mana-mana.

(dno)