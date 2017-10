UNTUK mendapatkan bintang Michelin, sebuah restoran ternyata tidak harus memiliki desain interior mewah dan ruangan luas. Sebuah restoran sushi asal London, Inggris, The Araki, berhasil meraih 3 bintang Michelin sekaligus yang diumumkan pada Senin, 2 Oktober 2017.

Uniknya, restoran yang telah beroperasi di kawasan Regent Street sejak 2014 itu hanya menyediakan 9 kursi untuk para pengunjungnya. Untuk menyantap sushi di restoran ini, para pengunjung juga harus siap merogoh kocek yang cukup besar yakni, Rp4,7 juta per orang.

Adalah Mitsuhiro Araki aktor dibalik kesuksesan restoran sushi tersebut. Sebelumnya, Araki juga memiliki restoran yang sama di Tokyo dan juga mendapatkan predikat bintang 3 Michelin. Komitmennya dalam mengenalkan olahan ‘edomae sushi’ ini ternyata berhasil mengantarkannya meraih kesuksesan saat melebarkan bisnis kuliner di London, Inggris.

Menurut Michael Ellis, International Director of the Michelin Guides mengatakan, “Dengan kapasitas tempat yang hanya mampu menampung 9 orang, The Araki semakin berkembang menjadi lebih baik,” tuturnya.

Ellis menambahkan, “Ketika Mitsuhiro Araki pindah ke London dari Tokyo pada 2014 lalu, ia menguji dirinya untuk menggunakan ikan Eropa sebagai bahan utama sushi. Kini olahan sushinya sangat berkualitas.”

Dari keterangan yang terdapat pada situs resmi The Araki, 9 kursi yang disediakan akan berhadapan langsung dengan meja chef. Hidangan yang disajikan pun penuh makna filosofi dan sejarah panjang Jepang yang telah ada sejak 200 tahun lalu. Olahan sushi semakin spesial karena disiapkan secara langsung oleh Araki menggunakan teknik penyajian tradisional yang dikenal dengan sebutan sado tradition (seperti upacara minum teh).

The Araki hanya menyediakan satu set menu yang mereka namakan “omakase” dengan harga 300 euro per orang atau sekitar Rp4,7 juta. Pihak restoran juga menghimbau bahwa mereka tidak dapat mengakomodasi permintaan khusus bagi mereka yang sedang menjalankan program diet.

Selain The Araki, ternyata ada 4 restoran baru yang meraih bintang 3 Michelin di Inggris di antaranya, Fat Duck dari Heston Blumentahl, Alain Roux’s Waterside Inn di Bray, Alain Ducasse di Dorchester, dan Restoran Gordon Ramsay dibawah kepemimpinan chef baru mereka, Matt Abe. Demikian dilansir dari The Telegraph, Selasa (3/10/2017).

