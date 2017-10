RANGKAIAN perjalanan bulan madu Raisa dan Hamish telat usai. Setelah menghabiskan waktu sekira 2 minggu di Italia dan Maldives, keduanya telah kembali pulang ke Jakarta.

Kendati demikian, momen-momen mengesankan selama bulan madu tampaknya belum akan berakhir di media sosial keduanya. Pagi ini, Hamish Daud melalui akun Instagram pribadinya, @hamishdw, membagikan pengalaman pertamanya mengajak Raisa menyelam.

Ya, keduanya memang menghabiskan waktu di Maldives untuk mengeksplorasi keindahan pantai Maldives, tepatnya di salah satu jaringan resor mewah Club Med Finolhu Villas. Pasangan yang menikah 3 September 2017 ini menginap di overwater villa sehingga keduanya dapat merasakan momen intim nan romantis dengan suasana pantai Maldives yang dikenal akan keindahannya.

Dalam kesempatan itu, Hamish yang dikenal sebagai pria berjiwa petualang dan senang dengan aktivitas di alam, mengajak Raisa untuk merasakan pengalaman baru menyelam di Maldives. Bagi Hamish, menyelam sudah seperti aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan menyelam di Maldives adalah aktivitas ke sekian kali untuknya.

Namun bagi Raisa, menyelam di Maldives adalah diving pertama kali yang ia lakukan. Karena itu, pengalaman pertama ini membuatnya sangat antusias.

Dari Instagram Hamish, ia mengunggah 4 foto dan video dalam fitur multiple. Dalam gambar-gambar tersebut, terlihat Raisa yang mengenakan shorty wetsuit bernuansa hitam dan abu-abu. Ia juga mengenakan peralatan lengkap diving seperti mask, fins, hingga buoyancy compensator.

"Mengajak istriku menyelam dan kami beruntung dengan banyaknya spesies yang kami lihat. Yaya menyaksikan makhluk-makhluk ini untuk pertama kalinya dan level kegembiraannya sangat tinggi! Def a cool thing to see," tulis Hamish dalam keterangan foto.

Dari unggahan tersebut, Raisa melihat keanekaragaman bawah laut yang indah. Mulai dari penyu di dasar laut, hingga dua pari manta berukuran besar yang berenang di depan Raisa dan Hamish.

Rasa kegembiraan Raisa diungkapkan dengan ekspresi yang lucu. Pelantun Usai di Sini itu tampak berjoget sambil menggoyangkan kedua jempol tangannya.

Foto ini pun mendapat banyak komentar dari netizen. Ada yang merasa iri dengan kemesraan mereka berdua di dalam laut, ada pula yang merasa sangat senang melihatnya.

"First time dive and she met manta? That is beyond cool," tulis pengguna akun @buburayamracer.

"So cool she loved it bro," tulis akun @lukesworldview.

"This is too cute! My heart wanna explode," tulis netizen lainnya.

(hel)