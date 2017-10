BUKIT Tetempangan di Sulawesi Utara merupakan salah satu tempat objek wisata ekstrim. Tempat yang diberi nama Manado Skyline Tetempangan Hill ini disebut-sebut sebagai lokasi paragliding terbaik di dunia.

Berlokasi di Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, tempat ini disebut-sebut sebagai lokasi paragliding yang terbaik di dunia. Karena di tempat ini tidak mengenal yang namanya angin dari belakang (tailwind) yang merupakan momok yang paling tidak disukai.

"Beberapa lokasi paragliding yang ada di Indonesia hanya punya satu take off direction sehingga kalau ada tailwind, selesai, sudah tidak bisa terbang," ujar Franky Kowaas, pelopor pengembangan paragliding Sulawesi Utara.

Di dunia pun menurut Kowaas, tidak banyak tempat seperti Manado Skyline yang memiliki three take off direction, bisa take off ke tiga arah.

"Francois Ragolski, Juara Dunia Acro Paragliding 2016 asal Prancis yang pernah datang tahun lalu mengatakan bahwa di dunia tidak banyak tempat yang punya three direction seperti ini, ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," jelas Kowaas yang juga merupakan pilot paragliding.

Tempat ini berada di ketinggian ideal 570 yang ditunjang dengan luas lokasi sekitar 20 Ha, dekat dengan laut dan sangat potensial untuk kategori Acro Paraglinding dan Cros Country.

"Dengan ketinggian 570 mdpl, ini sudah sangat ideal sekali," pungkas Kowaas.

Tempat ini memiliki panorama yang indah mempesona, ada view Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, Pantai Teluk Manado, Pulau Bunaken, dan Pulau Manado Tua. Manado Skyline mudah dijangkau wisatawan yang gemar olahraga ekstrem, karena jaraknya hanya 15 Km dari Kota Manado.

