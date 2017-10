ARTIS cantik Sandra Dewi telah memasuki usia kehamilan 7 bulan. Dalam mempersiapkan persalinannya, Sandra Dewi sudah mempersiapkannya.

Salah satunya dengan melakukan sejumlah latihan yang dapat membantunya dalam mempersiapkan persalinan. Salah satunya wanita kelahiran Pangkal Pinang, Bangka Belitung tersebut melakukan latihan pernapasan.

"The best way to end my busy day, belajar pernapasan (inhale exhale) di pilates hamil biar nafasnya tetap baik & ga gampang pegel di masa kehamilan," tulis Sandra Dewi dalam postingan di akun instagramnya.

Pilates saat hamil melatih tubuh menjadi kuat, fleksibel dan seimbang. Pilates melibatkan serangkaian gerakan dan posisi yang membantu untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Tentu, pilates ibu hamil sangat disarankan untuk melatih relaksasi dengan teknik pernapasan.

Pilates mampu memperkuat otot perut, punggung, dan otot dasar panggul tanpa membuat kelelahan sendi. Pilates menjadi pilihan yang baik bagi para ibu hamil. Penelitian menunjukkan, melakukan pilates secara rutin dapat secara efektif melatih otot panggul.

Namun, untuk pilates saat hamil seperti yang dilakukan Sandra Dewi, sebaiknya Anda dibimbing oleh tenaga profesional dalam melakukan tiap gerakan. Hal ini dilakukan untuk menargetkan fungsi otot yang tepat dalam masa kehamilan maupun setelah melahirkan.

Nah, sekarang mau melihat latihan atau gerakan-gerakan yang dilakukan Sandra Dewi saat pilates? Yuk intip!

(Foto: Sandradewi88/Instagram)

