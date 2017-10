PESTA Halloween masih terasa sampai sekarang. Ya, meski Indonesia tidak mempercayai budaya itu, tapi sebagian dari kita tetap ada yang merayakan. Sekadar untuk senang-senang sepertinya.

Nah, pada Halloween tahun ini, ada sesuatu yang istimewa. Khususnya kostum yang dikenakan. Salah satu online shop bernama Yandy.com membuat gempar media sosial dengan menjual kostum Halloween yang tidak biasa. Kostum Kylie Jenner Hamil!!!

Dilansir dari NY Post, Rabu (4/10/2017), online shop itu menawarkan pengalaman menyenangkan mengenakan busana seperti keluarga Kardashian. Tapi, sebetulnya di laman website toko tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bahwa kostum tersebut adalah impersonate dari sosok Kylie Jenner.

Hmm... Rasanya mustahil kalau warganet tidak mengetahuinya. Sebab, jika dilihat dari kelengkapan kostum, nampak jelas bahwa itu adalah penggambaran sosok Kylie yang sedang hamil. Dalam paket kostum itu, Anda bisa mendapatkan mini dres putih, wig, perut hamil tiruan, dan high heels.

Perlu Anda ketahui juga, Yandy.com nampaknya jeli betul dalam mengalihkan perhatian pada penggambaran Kylie dalam kostum tersebut. Ya, daripada kena masalah!

Tapi, dari caption barang jualnya saja sebetulnya Anda bisa menerka bahwa ini benar kostum Kylie Jenner hamil. Dalam akun Instagram, Yandy memposting foto kostum dengan caption, "Keeping Up With Halloween... lip kit not included".

Seperti diketahui, keluarga Kardashian dan Jenner memiliki program reality TV bernama 'Keeping Up with The Kardashian'. Sementara itu, Kylie Jenner mempunyai brand kosmetik Kylie Cosmetics dengan produk bernama 'Lip Kit by Kylie'.

Yandy juga menyarankan bagi pemakainya untuk menebalkan riasan pada bagian bibir. Duh! Makin mirip kan jadinya. Hehehe

Nah, bicara harga, Anda harus merogoh kocek sedikit dalam untuk satu set kostum ini. Dibandrol dengan harga Rp 800 ribu, tertarik untuk mengenakan kostum dari sosok yang sedang jadi perbincangan dunia?

(ren)