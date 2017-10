SALAH satu hal menarik dari menonton serial drama Korea adalah karakter utama pria yang memainkannya.Ya, tak bisa dipungkiri bahwa para penggemar drama Korea, utamanya wanita, bisa dibuat bergetar, meleleh, dan terbawa perasaan saat menyaksikan drama dengan karakter pria tertentu. Benar begitu?

Dari sejumlah drama Korea yang bermunculan, sejatinya terdapat beberapa sifat dan karakter pria yang paling dominan. Biasanya jenis sifat dan karakter pria ini kerap muncul dalam setiap drama Korea. Nah, berikut ini Okezone rangkum lima karakter pria paling populer dalam serial drama Korea.

Anak orang kaya

Ya, karakter pria sebagai anak pewaris kekayaan keluarga memang seringkali ditemukan dalam sejumlah serial drama Korea. Biasanya, karakter pria ini selalu bergelimang harta, dimanjakan orang tua, melakukan perbuatan sesuka hatinya, serta terkesan jutek dan galak. Alhasil, ketika bertemu dengan sang pujaan hati, ia akan melakukan segala cara demi membahagiakan kekasihnya. Sekali pun cara tersebut kelewat sangat mengganggu, namun tak jarang juga kelewat romantis. Karakter populer ini salah satunya ditemukan oleh sosok bernama Goo Joon Pyo dalam serial 'Boys Before Flowers'.

Playboy

Sesuai namanya, karakter ini digambarkan sebagai pria yang kerap bergonta-ganti pacar. Tak sedikit pria playboy juga dimainkan oleh mereka yang memiliki harta melimpah. Namun, saat dia menemukan cinta sejati, pria seperti ini akan mencintainya dengan sepenuh hati dan rela berkorban demi mendapatkannya. So, sweet! Karakter ini bisa ditemukan pada sosok Kang Min Hyuk dalam serial drama 'Cinderella and Four Knights'.

Pendiam dan bisa diandalkan

Karakter pria lainnya yang cukup populer adalah pendiam tapi bisa diandalkan. Dalam serial drama, karakter satu ini terlihat pendiam namun sesekali muncul bak malaikat penyelamat saat sang pemain utama wanita mengalami kegalauan atau kesulitan. Untuk karakter pria ini, ditemukan pada sosok Yoon Ji Hoon dalam serial 'Boys Before Flowers' dan Kang Ji Woon dalam serial 'Cinderella and Four Knights'.

Humoris

Wanita mana yang tidak senang dengan karakter pria yang humoris, senang bercanda, dan kerap bertingkah laku konyol? Karakter satu ini juga sering muncul dalam beberapa serial drama. Ia sangat perhatian dan selalu menghibur sang wanita saat sedih. Sayang, karakter pria ini hanya muncul sebagai pemeran utama pria kedua yang cintanya seringkali bertepuk sebelaah tangan. Karakter ini diperankan oleh Kim Shin Hyuk dalam serial 'She Was Pretty'

Benci jadi cinta