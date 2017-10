JIKA mendengar kata camilan, lebih spesifiknya camilan untuk anak-anak saat mereka pulang dari sekolah memang biasanya yang hadir adalah camilan yang kurang menyehatkan.

Namun, hal tersebut tidaklah berlaku bagi seorang desainer kenamaan dunia, Victoria Beckham dalam menjalankan perannya sebagai Ibu dari Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper. Menjalankan tugasnya sebagai Ibu, termasuk di dalamnya ialah menyiapkan camilan untuk anak-anaknya. Victoria tetap mengutamakan sisi faktor kesehatan, semata-mata karena ingin kesehatan anak-anaknya bisa selalu terjaga.

Salah satu upaya Victoria untuk membiasakan anak-anaknya mengonsumsi makanan sehat, sebagaimana dikutip Hellomagazine, Kamis (5/10/2017) dalam salah satu foto yang diunggah melalui fitur Insta Story di akun Instagram pribadinya, Victoria menunjukkan ia sedang menyiapkan biji labu kuning dan juga kacang pinus yang telah disiram Aminos organik di dalam

'Seeds doused in organic Aminos! Grilled until crispy! After school snack! Good for mummy too!" tulis wanita 43 tahun tersebut sebagai keterangan fotonya.

Hmm, memang kalau dari segi penampilan visual, camilan sepulang sekolah anak-anak Beckham ini tampak tidak menggugah selera jika dibandingan camilan anak-anak biasa pada umumnya. Namun, jika dari segi faktor kesehatan, jelas after snack Romeo, Cruz, dan Harper ini pastinya sehat untuk tubuh.

Sementara itu, istri David Beckham ini sendiri memang dikenal sebagai pribadi yang menjalani pola gaya hidup sehat. Di awal tahun ini, Victoria mengungkapkan bahwa di tengah-tengah padatnya aktivitas hariannya, ia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga setiap pagi. Setiap pagi, Victoria bangun pukul 6 pagi, lalu berolahraga di gym selama kurang lebih satu jam, kemudian barulah ia menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya sebelum berangkat sekolah. Setelah itu, sebelum pergi bekerja ke kantor.

 

Dalam wawancara terpisah dengan Vogue Netherland kala itu, wanita yang menikahi David Beckham sejak 1999 ini juga mengaku ia setiap paginya lari sejauh tiga mil. Lalu masih juga berlatih dengan trainer pribadinya selama satu jam, sembari tetap menyiapkan pure alpukat dan roti panggang untuk putra keduanya, Romeo. Tidak hanya itu, agar selalu sehat menjalani perannya sebagai seorang istri, ibu, dan desainer sehari-hari, Vic pun membocorkan bahwa dirinya mengonsumsi kurang lebih 60 jenis vitamin setiap harinya. Terdiri dari 22 asam amino, 12 vitamin, dan 28 mineral.

Dengan pola hidup sehat seperti yang dijelaskan di atas, maka rasanya tidak mengherankan jika untuk camilan sepulang sekolah untuk anak-anaknya saja, Victoria tetap memilih untuk menyiapkan after school snack yang menyehatkan.

(ndr)