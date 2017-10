SETELAH berdoa, rasanya bisa dibilang sekarang kebiasaan banyak orang sebelum memulai kegiatan menyantap makanan, terlebih lagi ketika sedang makan di luar rumah alias di kedai atau restoran adalah memotret makanan tersebut.

Yup, memotret foto makanan kemudian mengunggahnya ke akun sosial media, seperti Instagram atau akun sosial media lainnya lengkap dengan berbagai tulisan tagar sebagai pelengkap keterangan memang kini seolah menjadi ritual wajib bagi banyak orang, terutama kaum urban.

Hal tersebut dilakukan, salah satunya ialah dengan maksud tujuan untuk memperlihatkan tampilan visual makanan yang menarik indah dipandang dengan mata. Nah, jika Anda termasuk ke dalam kategori kaum urban yang suka melakukan hal tersebut, sepertinya menu makanan 'magic' satu ini bisa masuk dalam daftar foto di Instagram Anda karena memiliki penampilan visual yang eye-catching.

Ialah menu “Magic Noodle Salad" atau The Yum Woon Sen Dork Un Chun dari restoran makanan Thailand, yakni Thaimee at McCarren yang berlokasi McCarren Hotel & Pool, Williamsburg, New York. Seperti dilansir Thedailymeal, Kamis (5/10/2017) yang menghadirkan menu sajian mi yang bisa berubah warna. Di mana perubahan warna dari vermicelli noodle alias soun tersebut, bisa diperoleh hanya dengan memberikan air perasan lemon.

Lebih lanjut disebutkan, pada awal disajikan oleh Chef Hong Thaimee mi ajaib tersebut hadir dengan tampilan warna biru terang di mana warna biru didapat dengan teknik merendam mi dengan butterfly pea flowers atau kembang telang, baru kemudian disajikan bersama saus dressing, tomat, irisan bawang, irisan daging, dan juga daun mint.

Barulah ketika hendak disantap, mi soun berwarna biru tersebut diberi air perasan lemon, dan voila! warna biru di mi pun secara perlahan namun pasti berubah menjadi warna ungu. Ajaib dan cantik bukan? Maka dari itu, ketika kebetulan sedang mengunjungi Williamsburg, Brooklyn, New York rasanya menu mi soun ajaib berubah warna yang sangat Instagramable ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Setuju?

(ndr)