MAYONES merupakan salah satu bumbu terpenting yang sering digunakan sebagai dressing salad, saus hamburger dan dijadikan cocolan shrimp cocktail.

Melihat fungsinya yang beragam, tidak mengherankan bumbu ini sering dibawa saat piknik ke taman dan pantai hingga terkena sinar matahari berjam-jam.

Sebagian orang mungkin mulai bertanya-tanya, berapa lama mayones dapat bertahan setelah dikeluarkan dari kulkas? Lalu, apakah ada masa kedaluwarsanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ternyata tergantung pada jenis mayones apa yang Anda miliki.

Agar lebih jelas, perlu dipastikan bahwa ini tidak berbicara tentang varian mayo imitasi atau mayo vegan. Tetapi lebih menekankan pada masa simpan mayones yang sebenarnya, seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

BACA JUGA: URBAN FOOD: Sarapan Pagi dengan 2 Sup Hangat yang Sehat, Jajal Resepnya Yuk Moms

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan AS mayones sebenarnya terdiri dari 65% minyak sayur, cuka, jus lemon, dan beberapa jenis kuning telur. Penggunaan kuning telur inilah yang membuat mayo mudah rusak dan sulit untuk diakali.

“Secara tradisional, mayones dibuat dengan kuning telur mentah, dan oleh karena itu membawa sedikit risiko infeksi salmonella,” jelas ilmuwan makanan Harold McGee dalam bukunya berjudul 'On Food and Cooking : The Science and Lore of the Kitchen'.

Ia menambahkan, “Produsen umumnya menggunakan pigmen yang dipasteurisasi, kemudian mengolahnya dengan sangat hati-hati untuk menghindari salmonella.”

Kendati demikian, McGee mengungkapkan bahwa seluruh makanan yang disajikan dengan mayones harus segera disajikan atau disimpan dalam lemari pendingin untuk menghindari kontaminasi bakteri. Selain itu, mayones hanya mampu bertahan kurang lebih selama 2 bulan, setelah tutup botolnya dibuka.

BACA JUGA:Mau Tahu Makanan Apa Saja yang Disantap TNI di Medan Perang? Ada Nasi Gudeg...

“Jadi jika Anda memiliki mayones yang telah dibuka dan disimpan di dalam lemari es lebih dari dua bulan, sebaiknya segera buang ke tempat sampah,” tegas McGee.

Sifat mayones yang mudah rusak juga menjadi alasan mengapa Anda harus membuang mayo yang ditinggalkan semalaman di suhu kamar atau tidak disimpan di dalam lemari es. Sekilas, tampilannya memang terlihat layak untuk dikonsumsi, tapi ada kemungkinan Anda mengalami keracunan makanan.

FDA bahkan menyarankan untuk segera membuang makanan yang mudah rusak, termasuk mayo, jika telah ditinggalkan pada suhu kamar selama lebih dari dua jam. Oleh karena itu, selalu letakkan mayo di dalam lemari es dan gantilah secara berkala atau setelah dua bulan sejak Anda membelinya. Demikian dilansir dari Food & Wine, Jumat (6/10/2017). (ndr)

(ful)