ISTILAH "Anda adalah apa yang Anda makan" memang sungguh benar. Kesehatan Anda sepenuhnya tergantung pada pola hidup yang Anda lakukan terutama tergantung asupan makanan yang masuk dalam tubuh. Mau badan tetap fit sepanjang waktu? Perbanyak makan sayuran.

Sayuran mengandung nutrisi yang amat baik bagi kesehatan. Berbagai vitamin, mineral hingga serat jadi unsur dalam sayuran yang sangat dibutuhkan tubuh. Dilansir dari ThisisInsider, Kamis (5/10/2017) berikut 4 jenis sayuran yang bisa diandalkan sebagai pendukung sekaligus penjaga tubuh agar tetap sehat.

Jagung

Sebuah studi di Journal of Agricultural Food and Chemistry membuktikan semakin lama memasak jagung maka semakin tinggi kandungan antioksidannya. Antioksidan jenis lutein yang terkandung pada jagung terbukti mencegah timbulnya gejala kebutaan pada orang dewasa. Jagung paling lezat diolah dengan cara direbus, nikmati jagung secara utuh atau dijadikan campuran pada salad ataupun sup.

Kacang polong

Kacang polong yang dikonsumsi dalam jumlah tertentu terbukti mengurangi resiko kanker perut. Hal ini diperkuat lewat sebuah studi yang dilakukan International Journal of Cancer yang membuktikan konsumsi kacang polong setiap hari membantu mengurangi resiko kanker perut. Hal ini teruji juga pada 30 jenis kacang lainnya.

Kale

Kale terbukti jadi satu jenis sayuran super food. Sayuran hijau berdaun keriting yang banyak ditemukan di supermarket ini tinggi akan kandungan vitamin C dan antioksidan yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh. Kale bisa jadi campuran salad ataupun diolah menjadi smoothie lezat.

Brokoli

Brokoli tinggi akan antioksidan yang aktif melawan kanker. Sebuah studi membuktikannya setelah menguji pria yang makan 5 porsi brokoli setiap minggunya lebih sedikit resiko terkena kanker. Efek ini terasa dalam jangka waktu panjang jadi mulailah merawat diri dengan pola makan yang lebih sehat.

(dno)