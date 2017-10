PENYUKA tas kanvas pasti kenal dengan totebag. Tas sederhana itu biasanya menjadi salah satu item fashion untuk Anda yang tidak mau ribet bawa tas yang terlalu besar.

Nah, keunggulan dari tas totebag biasanya terdapat di tulisan yang tertera di bagian depan tas. Misalnya yang paling sering banyak Anda lihat seperti I ❤️ BALI.

Nah, di luar negeri, ada tas yang sedang viral. Banyak netizen yang beranggapan bahwa si penjual kurang tepat dalam memilih font tulisan.

Maksud hati ingin menuliskan "glitter" dalam tulisan "My favorite color is Glitter", netizen malah membaca kata akhir dari kalimat tersebut "Hitler". Jika Anda sekilas melihat foto totebag yang diunggah retail asal Arizona, Belle Chic, memang terbaca seperti "Hitler" tulisannya. Sekilas, loh!

Foto tersebut semakin viral setelah akun Twitter @hularious ikut membagikannya. Sejauh ini, terdapat 46,2 ribu retweetan, 136 ribu likes, dan 695 komentar mengenai tas yang dianggap berbau "Nazi" tersebut.

Banyak netizen yang mengomentari soal pentingnya pilihan font dalam desain. "Oh dear. This is why good typography is important!"

Kemudian, ada juga netizen Amerika yang malah membaca tulisan itu dengan kata "Hitter" yaitu akun @AngieSays, "Apakah cuma aku yang melihat tulisan itu dengan "Hitter"?". Namun, kebanyakan dari warganet yang ikut "nimbrung" di kolom komentar menuliskan kalimat tertawa dan merasa lucu pada hal tersebut.

Berita viral soal salah desain itu pun akhirnya sampai ke Belle Chic. Label ini langsung mengganti desain produk dengan jenis huruf lainnya. Kali ini tulisan 'Glitter' dibuat dengan huruf kapital di awalnya. Dan berhasil! Kali ini kata "Glitter" terlihat jelas di sana.

"We are beyond embarrassed about the design of our GLITTER tote bag 🙈 ✨. We replaced it with a new design. Hope you like this one better!," tulis akun resmi Belle Chic lewat Twitternya.

(ren)