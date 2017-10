MUSIM hujan telah tiba. Di balik kegembiraan menyambut turunnya titik-titik air hujan yang menyegarkan bumi, ternyata juga ada kekhawatiran. Bukan, bukan khawatir banjir, tapi cemas make-up akan luntur jika terkena percikan air atau saat terpaksa harus sedikit berhujan-hujanan.

Apalagi, semua perempuan tentu ingin selalu terlihat cantik dalam kondisi apapun. Termasuk saat hujan. Nah, demi penampilan yang tetap prima di musim hujan, pastikan Anda menggunakan make-up yang tepat. Â Solusinya adalah menggunakan make up antiair yang dibagi dalam berbagai jenis, seperti yang dikutip dari Sindonews ini.



1. Foundation Berwarna yang Antiair

Pastikan pelembap kulit yang Anda gunakan tahan air. Ini pelembap atau foundation memang akan menjadi dasar yang mampu membuat make up Anda awet meski terkena hujan. Tidak hanya itu, agar lebih awet dan menjaga wajah tetap lembab, aplikasikan pelembab tipis berwarna.



2. Maskara Tahan Air

Sama halnya seperti foundation, maskara tahan air juga akan menyempurnakan tampilan Anda di musim hujan. Maskara jenis ini memang memiliki kelebihan utama tidak akan luntur dan membuat wajah Anda menjadi hitam. Selain itu, maskara tahan air juga memiliki warna hitam yang lebih pekat.



3. Krim Blush On

Umumnya, blush on digunakan berbentuk bubuk. Sayangnya, jenis ini mudah luntur jika terkena air. Untuk itu, gunakan blush on berbentuk krim yang dipercaya awet dan tetap merona.



4. Lipstik Berkualitas Tinggi

Lipstik dengan warna dan merek kerap menjadi incaran para wanita. Sayangnya, tidak banyak wanita yang memperhatikan kualitas dari lipstik yang digunakannya. Pasalnya, lipstik dengan kualitas tinggi akan lebih lama menempel. Tentunya, ini sangat cocok digunakan saat musim hujan.



5. Make-up Primer

Make-up primer menjadi pilihan yang tepat saat hujan. Dengan menggunakan make up primer, tentunya wajah tetap lembab dan polesan make-up Anda tahan lama.



6. Concealer

Tak perlu khawatir jika ada noda hitam atau bekas jerawat di wajah. Sembunyikan noda di wajah Anda dengan menggunakan concealer yang memiliki warna cocok dengan kulit wajah Anda.

