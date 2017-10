SOLO - Desainer asal Solo, Tutty Adib, yang sudah 17 tahun bergelut dengan dunia fashion menggelar acara Colorecstatic di atrium Hartono Mall Solo Baru.

Sebanyak 12 baju rancangan Tuty Adib dipamerkan dalam acara yang berlangsung dari tanggal 4-8 November 2017.

Mengusung tema My Dream, sang desainer menampilkan koleksinya untuk busana baik formil sederhana namun tetap berkesan mewah dan elegan pastinya.

Dengan karekteristik busana elegant dan ultra feminim para wanita bisa tampil beda dalam acara formal koleksi dari Bilqis.

Alasan Tutty Adib mengusung tema My Dream, karena itu adalah mimpi dari seseorang. Penjabarannya bisa luas. Mimpi seorang wanita, secara personal di sini adalah mimpi dari seorang Tutty Adib.

"So far My Dream ini sebuah konsep busana dengan konsep busana yang tidak jauh dari karakter saya. Dengan konsep ultra feminim dan elegant," jelas Tutty Adbi kepada Okezone.

Koleksi kali ini, busana berbahan taffeta duchess, chiffon sutra, sutra organdi dan cerutti. Diperkuat dengan garis rancangan yang cenderung layer atau melambai juga diperkuat dengan warnanya yang lembut sesuai dengan ciri khas rancangan Tutty Adib dengan label Bilqis.

"Pastinya desain yang saya buat tidak akan meninggalkan ciri khas rancangan saya yakni ada manik dan lilitan," ungkapnya.

Rancangan kali ini, Tutty Adib terinspirasi dengan gaya Victorian namun dengan gaya dan desain yang lebih simpel. Pasalnya, gaya Victorian era lalu terkesan berat pada masanya. Karena sekarang sudah maju maka desainnya bisa juga dibuat lebih simple namun tidak meninggalkan ciri khas Victoriannya.

"Karena itu saya mendesain busana muslim dengan sedikit sentuhan Victorian yang dibuat lebih simple, ringan dan tidak berat saat digunakan. Dan bisa dilepas untuk dipadu padankan," pungkasnya.

(ful)