FENOMENA baru gaya hidup mama-mama millenial yang sedang tren adalah munculnya squad mama-mama muda. Pertemanan para ibu alias mom squad merupakan cara para ibu kekinian membuat kelompok untuk berbagi cerita tentang pengalaman baru yang mereka rasakan.

Dalam kelompok pertemanan mereka bisa berbagi cerita tentang suku-duka menjadi ibu, istri, dan wanita karier. Meski sibuk mengurus anak berkumpul bersama teman adalah cara terbaik untuk saling belajar dan mendukung sebagai sahabat.

Di Indonesia ada squad mamah-mamah muda yang sangat populer. Awalnya mereka dianggap geng sosialita yang kerjanya hanya pamer barang branded dan arisan. Tapi ternyata bukan. Mereka berkumpul untuk melakukan aksi sosial. Netizen menamakan geng Nia Ramadhani, Jessica Iskandar, Cacha Federika, dan beberapa anggota lainnya adalah girlsquad.

Menjadi ibu tidak bisa sendirian. Begitu menjadi orangtua, dunia tidak lagi berputar dengan poros yang sama dan memang seharusnya begitu. Anak perlu diberi makan, mandi, berpakaian, meringkuk, dan dicintai. Daftar itu tak ada habisnya.

"Persahabatan adalah kunci bagi semua wanita, terutama setelah Anda menjadi seorang ibu," kata Nora de Hoyos Comstock, Ph.D., seorang warga Meksiko Amerika dan pendiri Las Comadres For Americas, sebuah kelompok jejaring sosial Latinas.

"Sementara Anda membesarkan keluarga, Anda memerlukan teman yang bisa diajak bicara dan juga akan memberi tahu saat langkah mulai salah," kata Dr. Comstock, penulis Count on Me: Tales of Sisterhoods and Fierce Friendships.

Maka memiliki squad mom yang solid itu penting. Tak harus satu profesi, tak harus punya hobi sama, atau punya anak sebaya. Terpenting mereka menyayangi Anda dan menginspirasi. Seperti dilansir Parents, Jumat (6/10/2017) ini tips membangun mom squad yang solid.

Rangkul perbedaan

Di sinilah letak dasar yang kokoh untuk persahabatan. Pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan, membantu persahabatan tumbuh. Karena semua orang membawa sesuatu yang berharga.

Keep contact

Tidak perlu bertemu langsung untuk selalu dekat. Meskipun semua wanita hidup dalam waktu setengah jam satu sama lain, masing-masing memiliki jadwal yang unik dan padat. Atur pertemuan meski memakan waktu beberapa pekan. Dengan cara itu semua selalu terkoneksi.

Dukungan lebih penting daripada saran

Ketika salah satu sedang mengalami masalah maka tidak usah masuk sebagai penasihat paling jitu. Lebih baik beri dukungan emosional. Itu lebih baik daripada memberi saran.

