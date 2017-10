MAU tubuh sehat tanpa gangguan penyakit? Solusinya adalah menjaga pola makan dan menjalani pola hidup sehat. Jika 2 hal ini dilakukan maka tubuh akan terjaga kesehatannya.

Tentu kadang bingung memilih jenis sayuran apa yang punya pengaruh besar pada kesehatan. Berikut jawabannya. Dilansir dari ThisisInsider, Senin (9/10/2017) ternyata bukan hanya sayuran yang siap menjaga kesehatan tapi juga beberapa jenis bumbu masakan.

Bawang

Bumbu yang satu ini bisa dikategorikan sebagai bumbu utama yang sering ditambahkan dalam berbagai masakan. Rasa masakan akan kurang greget jika tidak dibumbui dengan bawang. Selain menyumbang rasa sedap pada masakan, bawang juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan, terutama jenis bawang merah. Memasak bawang dalam suhu tinggi terbukti secara signifikan untuk mencegah hadirnya kanker paru-paru dan prostat. Cobalah padupadankan bawang cincang dengan tomat, alpukat dan paprika, jadikan saus cocolan untuk kudapan favorit.

Paprika merah

Paprika banyak terlihat sebagai topping pizza. Bukan hanya menyumbang rasa dan membuat tampilan makanan makin menarik, paprika ternyata rendah kalori dan tinggi vitamin C. Ya, kandungan vitamin C pada paprika merah memberikan 150 persen kebutuhan vitamin C harian. Wow! Ini artinya paprika mencegah aterosklerosis yakni pemicu penyakit jantung.

Bayam

Sayuran hijau ini mengandung karotenoid yakni antioksidan yang meningkatkan kesehatan mata dan membantu mencegah degenerasi makula yakni gejala awal kebutaan. Memasak bayam membantu karotenoid lebih mudah diserap tubuh jadi sayur bayam bisa jadi alternatif santapan lezat sekaligus sehat.

Alfalfa

Kecambah alfalfa sering ditemukan sebagai campuran salad atau taburan pada berbagai makanan pembuka. Sayuran ini diakui memiliki manfaat ekstra until menjaga kesehatan kulit dan rambut. Kandungan betakaroten yang tinggi juga melindungi dari kanker paru-paru bagi siapapun yang rutin mengonsumsinya. Dengan mengonsumsi alfalfa, sederet manfaat juga bisa dirasakan kulit, rambut, kuku, gusi, kelenjar tulang serta gigi. Super food ini tinggi kandungan vitamin E yang menangkal serangan jantung hingga menurunkan resiko kematian akibat kanker kandung kemih.

