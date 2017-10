SUP jadi makanan andalan ketika musim penghujan tiba. Makanan berkuah yang disajikan hangat ini dianggap mampu usir hawa dingin dikala hujan tak henti turun.

Sebutan sup sendiri digunakan pada hidangan yang disajikan berkuah, namun sup memiliki jenis beraneka ragam sesuai dengan tampilannya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut jenis sup sesuai klasifikasi kekentalan kuahnya. Mana sup yang paling jadi favorit Anda untuk usir dingin sekaligus memanjakan lidah.

Thin Soup atau sup cair

Sup cair ialah sup yang dibuat dari kaldu jernih dengan berbagai macam bahan isian. Kaldu yang digunakan bisa berasal dari sapi, ayam maupun seafood. Tapi isiannya bisa berupa sayuran, daging-dagingan hingga kacang-kacangan. Sesuai dengan namanya, sup ini berkuah cair, kadang berwarna jernih atau kuning kecoklatan sesuai dengan bumbunya. Sup ini nikmat disajikan hangat. Di Indonesia yang termasuk jenis sup ini antara lain sup sayuran, sup ceker, hingga beberapa jenis soto berkuah bening. Di Eropa sup jenis ini antara lain broth soup dan vegetable soup.

Thick Soup atau sup kental

Sesuai dengan namanya, sup kental memiliki tekstur yang kental. Bahan yang membuatnya kental adalah roux yakni campuran mentega dengan tepung terigu yang dimasak hingga menggumpal sebelum ditambahkan kaldu. Sup ini bisa dibuat dengan berbagai bahan yang kebanyakan adalah sayuran. Untuk membuatnya kental, sup sayuran ini dimasak hingga matang kemudian dihaluskan dengan cara diblender. Di Indonesia sup kental memang tidak populer tapi pada seni kuliner Eropa, varian sup ini cukup banyak seperti cream soup, puree soup, bisques hingga chowder soup.

National soup

National soup atau sup nasional terbuat dari bahan khusus dan cara pengolahan yang juga khusus berasal dari suatu negara. Sup seperti ini adalah makanan tradisional dalam bentuk hidangan berkuah. Beberapa contoh sup nasional adalah minestrone soup dari Italia, Gaspascho spup dari Spanyol, Mulligatowny dari India, scotch mutton broth dari Skotlandia, onion soup dari Perancis dan lain sebagainya. Di Indonesia mungkin ragam soto bisa masuk sebagai salah satu kategori national soup.

