TOTALITAS seorang artis dalam berperan bukan hanya terlihat dari kemampuan aktingnya. Banyak artis yang berusaha menurunkan atau menaikkan berat badannya agar semakin total memainkan karakternya di film. Salah satu cara untuk membantu totalitas tersebut adalah berolahraga.

Baru-baru ini, Jennifer Garner memposting sebuah video di akun Instagram pribadi miliknya. Dalam video tersebut, terlihat bagaimana perempuan berusia 45 tahun itu berlatih sangat keras demi perannya di film laga.

Terlebih dirinya mendapatkan peran sebagai seorang pembunuh di film Peppermint yang mengharuskan ia tampil bugar. Film ini merupakan film laga pertamanya setelah beberapa tahun belakangan vakum karena memiliki anak ketiga.

(Foto: @jennifer.garner/Instagram)

Dari video yang dipostingnya, Jennifer tidak melakukan latihan sendiri melainkan dipandu oleh beberapa orang pelatih pribadi. Latihan yang ia lakukan antara lain tinju, berlari di tempat, latihan kardio, berlompat menggunakan trampolin, serta gerakan aerobik lainnya.

Mantan istri Ben Affleck itu sangat bersemangat untuk berlatih dan seperti tidak mengenal kata letih. Dia benar-benar mengerahkan semua tenaganya untuk melakukan tendangan dan pukulan dengan sempurna.

Jennifer bahkan membagikan resep latihannya. Pada caption video dia menulis, “Resep untuk Mengembalikan Seorang Ibu Menjadi Pemeran Laga.” Hal yang dilakukannya antara lain 90 menit berolahraga dengan tim pelatih, 60 menit dengan tim lainnya, 3 menit mandi sauna, dan minum kopi. Ya, Jennifer memang salah seorang penggemar kopi. Dalam satu hari, ia bisa menghabiskan lebih dari cangkir kopi.

Menggunakan setelan berwarna hitam dan sepatu berolahraga, latihan yang dilakukan perempuan kelahiran 17 April 1972 itu benar-benar membuatnya berkeringat. Jennifer juga berharap agar para pengikutnya bisa mengikuti resep yang ia bagikan. Di akhir caption dirinya menulis, “Good luck everybody”.

Tak sedikit pengikutnya di Instagram yang memuji latihan Jennifer. Beberapa diantaranya menulis,

@banane76 Wow you are one awesome action mama!!

@ju.les76 Just started a kickboxing fitness gym last month, mom of a 12 year old...I so feel this post. 👍🏻

@nicole_jones_kickboxer I was a fan before, but this made me love you even more. That weighted 1 legged drop back to trampoline was awesome! I'm impressed! Go girl!

(hel)