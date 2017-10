MEMPUNYAI struktur wajah yang keras, dengan rahang yang tegas bagi sebagian wanita ternyata membuat merasa terganggu. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa tulang rahang yang tegas memberikan kesan maskulin, di mana hal ini biasanya jadi hal yang dihindari banyak wanita pada umumnya.

Meskipun begitu, banyak juga kaum Adam yang menganggap bahwa wanita berahang tegas itu mampu menghadirkan kesan seksi yang unik. Tapi, memang jikalau rahang yang tegas ini terlalu menonjol hingga mengganggu kepercayaan diri, jangan dulu merasa kesal lho!

Jika merasa bentuk tulang rahang yang tegas ini sangat memengaruhi kepercayaan diri, tentunya ini menjadi hal yang harus diatasi. Tenang Ladies, sebab situasi ini bisa disiasati dengan mengaplikasikan teknik riasan yang tepat kok.

Kemudian seperti apa teknik riasan yang tepat untuk diaplikasikan dara pemilik rahang tegas? Berikut sederet trik dari make-up artis kenamaan Tanah Air, Philipe Karunia yang mungkin bisa dipraktekkan langsung di rumah, sehingga bisa menjadi solusi tepat untuk masalah tulang rahang tegas ini. Selamat mencoba!

1. Setelah memakai foundation, jangan lupa untuk mengaplikasikan shading hanya di area tulang rahang.

2. Bubuhkan shading sebaiknya dengan menggunakan bantuan kuas khusus, pilih juga shading yang punya tekstur creamy sehingga lebih gampang untuk dibaurkan ketimbang shading bertekstur padat seperti compact dan stick.

3. Mengaplikasikan highlight itu wajib hukumnya, highlight bertujuan untuk menonjolkan bagian lain dari wajah. Aplikasikan highlight di tengah pelipis dan area dahi, di bawah dagu, dan di puncak pipi. Disebutkan, fungsi highlight bisa diganti dengan primer yang bisa mengesankan wajah berkilau.

4. Saat memulaskan blush on, sangat disarankan untuk membentuk pulasan blush on yang membula dan membaur alami dengan kulit wajah. Hindari tarikan blush on yang punya pola terlalu tajam, karena hanya akan membuat ketegasan wajah meningkat. Demikian seperti disadur ‘Because You’re Special’ by Philipe Karunia yang disusun oleh Debbie S. Suryawan, Sabtu (7/10/2017).

(hel)