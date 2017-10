RANGKAIAN persiapan sudah dan tengah dijalani Miss Indonesia 2017, Achintya Holte Nilsen demi bisa melangkah mantap di ajang Miss World 2017 yang dihelat pada Oktober ini. Salah satu upayanya adalah meminta doa restu dari masyarakat Indonesia, termasuk dari orang nomor 1 RI yakni Presiden Joko Widodo.

Lewat akun instagramnya, @tyanilsen, gadis yang tinggal di Bali ini membagikan momen foto ketika dirinya meminta doa restu kepada Presiden Jokowi. Foto yang diposting pada Agustus lalu ini memperlihatkan 3 foto dengan pose berbeda.

Momen ini diambil saat acara Jember Fashion Carnival 2017 di Jember, Jawa Timur. Pada foto pertama dan kedua memperlihatkan Tya-sapaan akrab wanita ini, dan Presiden Jokowi tampak tengah berbincang ringan dengan ekspresi wajah yang suminggrah dengan senyum penuh. Sementara pada foto ketiga tampak Tya dan Presiden Jokowi tengah berjabat tangan.

BACA JUGA: Gelar Resepsi ke-2 Besok, Pasangan Laudya Cynthia Bella & Engku Emran Minta Tamu Undangan Berbusana Putih

Dari postingan foto ini juga Tya menuliskan keterangan foto dalam kolom captions. Terlihat kalimat bangga bisa bertemu orang nomor 1 ini sekaligus meminta doa restu agar bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.

"At the extraordinary Jember Fashion Carnival 2017, meeting his excellency President of Republik Indonesia, Joko Widodo @jokowi, sangat beruntung sempat memohon doa restu untuk ke Miss World October ini. Semoga Indonesia bisa membawa pulang mahkota biru. Terima Kasih Bapak. Terima kasih @sariayu_mt sudah memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan Pak Presiden. Dan terima kasih @ambah_batik for the lovely batik dress. As you can see, I'm a big fan of our president . Sungguh hari yang tidak akan dilupakan," tulis Tya.

Terang saja postingan ini membuat netizen juga otomatis langsung mendukung Tya agar bisa memboyong mahkota biru Miss World 2017 ke Tanah Air. Hampir 4.000 netizen memberikan tanda suka pada foto serta ratusan komentar motivasi sekaligus harapan tak henti dituliskan dalam kolom komentar.

BACA JUGA: OKEZONE WEEK-END: Musim Hujan Bukan Halangan Tampil Cantik, Bekali Diri dengan Trik Make-up Ini!

"Amin, berjuanglah membawa pulang mahkota biru. Semangaaaat" tulis satu netizen.

"Semangat Tya, ikutilah jejak pakde Jokowi yang humble dan friendly," kata netizen lainnya.

(ndr)