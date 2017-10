SIAPAPUN yang pernah menyaksikan film 'Charlie and the Chocolate Factory' tampaknya akan berimajinasi bagaimana rasanya berada di tengah pabrik cokelat yang di dalamnya berlimpah kue dan kudapan manis. Meskipun klasik tapi film ini jadi salah satu film sepanjang masa yang tidak pernah kehilangan penggemarnya.

Ada kabar baik bagi pencinta Willy Wonka dan film yang diangkat dari buku karya Roald Dahl, pasalnya akan ada high tea yang mengusung konsep tentang Willy Wonka. Sstttt... Anda tak perlu mendapatkan tiket emas untuk bisa menikmati sensasinya. Cukup lakukan reservasi.

Dilansir dari Metro, Sabtu (7/10/2017) One Aldwych, sebuah hotel di London tengah merayakan pesta musim dingin lewat paket high tea yang ditujukan khusus bagi para pencinta cokelat. Sebagai konsep, hotel ini mengusung film 'Charlie and the Chocolate Factory' yang memang fenomenal di seluruh dunia.

Acara ngeteh cantik di sore hari ini dihadirkan dengan suasana yang klasik namun cukup mewah baik dari segi konsep, dekorasi maupun suguhan hidangannya. Berbagai kue yang dihadirkan antara lain hot scone dengan selai plum, roti mentimun, quiche bercita rasa gurih dan berbagai kudapan lainnya.

Camilan ini disajikan bersama sepaket teh hangat ataupun segelas champagne. Jenis teh yang bisa jadi pilihan juga sangat beragam mulai teh seasonal loose leaf atau teh kanton asal Tionghoa.

Kudapan yang tak kalah menggoda adalah deretan kue manis hasil racikan koki hotel Dominic Teague yang sengaja dibuat seperti beberapa kue dalam pabrik Willy Wonka. Sebut saja telur cokelat emas yang diisi cheese cake vanila.

Konsep high tea ini berlangsung dalam waktu terbatas yakni mulai 1 November hingga 1 Januari 2018 mendatang. Harga yang dibanderol untuk paket high tea ini cukup tinggi yakni 44 Euro atau setara Rp697.000. Sementara paket champagne dibanderol seharga 54 Euro atau sekira Rp855.000.

