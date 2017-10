SEMAKIN usia bertambah, terkadang kecantikan seseorang akan mulai memudar. Ini tidak berlaku bagi model cantik Adriana Lima yang kini berusia 36 tahun. Lantas, apa rahasia kecantikannya?

Meski sudah berusia 36 tahun, pesona kecantikan Adriana Lima tetap terpancar. Hal ini membuatnya menjadi Brand Ambassador Maybelline New York dan parfum Victoria’s Secret Bombshell Miami.

Paras cantik Adriana Lima membuatnya dinobatkan sebagai brand ambassador kosmetik Maybelline New York dari 2003-2009. Adriana membintangi banyak iklan untuk produk kecantikan, seperti bedak, foundation, maskara, lipstik, eyeliner. Seolah membuktikan bahwa kecantikannya tidak lekang oleh waktu, Adriana kembali dinobatkan sebagai Brand Ambassador Maybelline New York pada Juni 2014. Namun, terpilih sebagai duta Maybelline New York bukan sekadar karena dia cantik.

Maybelline New York mengajak perempuan yang telah lebih dari 16 tahun menjadi model Victoria’s Secret ini karena komitmen dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Tercatat, hingga kini Adriana masih aktif dalam melakukan kerja sosial bersama rumah sakit St Luke di Haiti.

“Secara global, perempuan mengagumi Adriana bukan hanya karena kecantikannya, melainkan karena sifat sosial. Kami merasa terhormat bisa bermitra dengannya lagi. Gairah dalam hidup dan energi positifnya, membuat dia menjadi seorang perempuan Maybelline New York sejati,” ujar Jerome Bruhat, Global Brand President Maybelline New York, dilansir vogue.co.uk.

Adriana mengaku senang menjadi model brand tersebut. Dengan kontrak baru ini, Adriana bergabung dengan bintang-bintang Maybelline lain, seperti Jourdan Dunn dan Christy Turlington.

“Sangat menyenangkan bisa kembali menjadi bagian dari Maybelline New York sekali lagi. Saya tidak sabar ingin bekerja dengan mereka,” ujar Adriana.

Selain itu, Adriana menjadi duta untuk parfum keluaran Victoria’s Secret Bombshell Miami pada akhir April 2016. Menurutnya, parfum yang dikemas dalam botol kaca pink dan berpita hitam itu memiliki aroma yang feminin sekaligus berkarakter.

“Parfum bercerita banyak tentang karakter diri kita, sekaligus membuat kita lebih beraroma untuk membangkitkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu seksi,” kata Adriana.

Perempuan yang kini menjadi pemandu acara reality show kecantikan, American Beauty Star, itu tetap terlihat selalu secantik dan seenergik model-model muda di peragaan Victoria’s Secret. Hal ini karena Adriana melakukan sejumlah perawatan sebelum show digelar.

Dia mengaku selalu melakukan facial dan pijatan untuk merelaksasi saraf tubuh yang tegang. “Saya akan pergi ke ruangan, berendam di air hangat, menyalakan lilin sambil mendengarkan musik klasik. Kemudian, saya tertidur, beristirahat untuk hari yang besar,” tuturnya.

Perawatan facial yang dilakukan Adriana lebih sering menggunakan masker berbahan alami yang dibuat sendiri. Untuk kecantikan kulit wajah, mantan kekasih aktor Bradley Cooper ini mengandalkan masker yang terbuat dari bahan alami, seperti minyak almon, argan, vitamin E.

“Saya suka mengaplikasikan di wajah. Saya lebih suka tekstur masker yang lebih tebal. Masker itu biasanya saya pakai beberapa jam sebelum show,” kata Adriana. Demikian ditulis Koran Sindo.

(tty)