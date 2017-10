DEKORASI yang indah, lezatnya makanan yang disajikan, indahnya busana pengantin yang dikenakan, sampai sempurnanya pulasan make-up yang dipakai, tentunya bukan semata-semata faktor mutlak kebahagiaan saat menggelar pesta pernikahan.



Kehadiran sanak keluarga dan para sahabat tercinta yang mau datang menyisihkan waktu, untuk sekedar memberikan ucapan selamat dan melantunkan doa tentu mendatangkan perasaan bahagia dan haru tersendiri.



Mungkin perasaan bahagia dan haru inilah yang sedang dirasakan di hati aktris cantik kenamaan Indonesia, Laudya Chintya Bella yang kebetulan hari ini menghelat acara pesta pernikahannya di Bandung, Indonesia setelah sebulan lalu resmi dan sah menyandang status sebagai Nyonya Emran dengan prosesi akad nikah di Kuala Lumpur, Malaysia.



Di hari bahagianya ini, Bella tidak hanya didatangi para sahabat yang datang untuk melantunkan doa serta memberikan ucapan selamat. Bahkan di antara banyak sahabat yang datang, dua di antaranya yakni aktris muda Prilly Latuconsina dan penyanyi cantik, Bunga Citra Lestari diketahui tidak hanya hadir, namun juga menyumbangkan suara merdunya lewat beberapa alunan lagu.



Dibalut outfit berwarna putih yang menjadi dresscode malam ini, melalui video singkat yang diunggah oleh musisi Melly Goeslaw di fitur Instastory di akun Instagram resminya, terlihat Prilly dengan santai menyumbangkan suaranya dengan menyanyikan lagu hits milik John Legend, 'All of Me' dengan diiringi oleh live band. Sementara itu, tidak kalah dengan Prilly, BCL pun juga turut mendendangkan beberapa lagu seperti 'Aku Wanita' sampai 'Cinta Sejati' yang merupakan lagu soundtrack dari film, 'Habibie dan Ainun'.



Sementara itu, Prilly melalui swafoto (selfie) dirinya bersama Bella-Engku Emran saat di pelaminan yang ia unggah ke dalam akun Instagram resminya mengungkapkan bahwa dirinya turut merasa sangat berbahagia melihat pasangan Bella-Engku Emran sambil mendoakan agar pasangan suami-istri beda negara tersebut senantiasa merasa bahagia.



"I can't even describe my feelings right now. So happy for you ka! Bahagia terus yaa! Love you," tulis Prilly sebagai keterangan foto tersebut.

(ade)