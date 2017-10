MESKI Gunung Agung masih berstatus awas, tidak mengurangi daya minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Bali yang memiliki banyak pesona objek wisata menarik. Wisatawan yang datang di antaranya aktris cantik Filipina Janine Gutierrez dan Mawar Rashid dari Malaysia.

Ya, usaha Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meyakinkan wisatawan bahwa Bali aman untuk dikunjungi berjalan sesuai ekspektasi. Menpar Arief Yahya bahkan 5 Oktober 2017 lalu, memastikan ke Bali dan mengunjungi Pura Besakih, yang hanya berjarak 9 km dari pusat erupsi Gunung Agung.

Hasilnya? “Aman! Ikuti saran pemerintah, jangan masuk ke zona merah, 9-12 km. Dan pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario yang kemungkinan terjadi. Termasuk mengantarkan sampai bandara terdekat,” ungkap Arief Yahya.

Meski Gunung Agung masih berstatus awas, travelista memang tetap berbondong-bondong ke Bali. Beberapa pesohor luar negeri juga tak ragu mengunjungi Pulau Dewata, julukan Bali.

Salah satunya adalah aktris cantik Filipina Janine Gutierrez yang melancong ke Bali akhir September lalu. Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Janine terlihat menikmati keindahan beberapa tempat di Bali. Salah satunya di Uluwatu. Saat itu, Janine berpose di atas pantai. Senyumnya terkembang.

Wajahnya tak menampakkan ketakutan. Janine terlihat sangat bahagia. “I love Bali,” demikian tulis wanita kelahiran 2 Oktober 1989 itu.

Janine juga mengumbar senyum saat menikmati waktu di La Plancha, Seminyak. Aktris yang bernaung di GMA Network itu, terlihat menikmati liburannya di Bali. Beberapa unggahan terakhirnya di Instagram selalu berkaitan dengan Pulau Dewata.

Misalnya, foto ketika Janine berada di Sundays Beach Club, Kuta. Dia juga memajang fotonya saat berada di Motel Mexicola, Kabupaten Badung.

Janine bukan satu-satunya pesohor luar negeri yang meyakini Bali aman dikunjungi. Aktris muda Malaysia Mawar Rashid, juga berani mengunjungi Pulau Dewata. Kunjungan Mawar ke Bali malah sangat sakral. Sebab, dia menjalani sesi pemotretan prewedding dengan tunangannya, Raf Yaakob.

Mawar dan Yaakob memang akan melangsungkan pernikahan pada akhir tahun nanti. Dalam foto yang dipajang di Instagram, keduanya terlihat kompak dalam berpakaian. Mereka sama-sama memakai pakaian bermotif bunga.

“My very first time in Bali with love of my life. Will definitely KemBali,” demikian tulis Mawar di akun Instagram, Rabu (4/10).

Mawar dan Yaakob juga terlihat mengunjungi beberapa tempat di Pulau Dewata. Salah satunya di Tanah Lot. Dalam statusnya di Instagram, Mawar menambahkan emoticon bahagia saat berada di Tanah Lot. Demikian ditulis situs Balipost.

(tty)