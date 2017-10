RIASAN wajah menjadi salah satu hal yang teramat penting bagi hampir semua wanita di dunia. Terlebih jika para wanita hendak memiliki suatu acara yang spesial atau akan menghadiri momen yang banyak dihadiri oleh orang banyak.

Begitu pentingnya sebuah riasan wajah bagi wanita, membuat beberapa wanita harus ekstra teliti dalam memilih gaya riasan ataupun penata rias. Hal tersebut dapat berakibat fatal karena kalau salah pilih bisa-bisa yang semula hendak menarik perhatian justru berubah jadi menuai cacian.

Riasan wajah untuk momen yang spesial pasti kaum hawa ingin yang sempurna, namun tidak berlebihan. Seperti yang dilakukan oleh aktris kenamaan Tanah Air, yaitu Laudya Chintya Bella. Wanita yang baru saja menikah tersebut semalam berhasil memukau para tamu dan warga net dengan riasan wajahnya.

Sosok Bella, begitu panggilan akrabnya amat begitu menawan dengan riasan wajahnya di malam resepsi pernikahannya semalam. Dengan menunjuk penata rias yang berbeda dengan acara akad pernikahannya di Malaysia, wajah Bella semalam dirias oleh Andy Chun, yang juga terkenal sebagai penata rias para aktris Indonesia yang piawai.

Alhasil, berkat tangan magic Andychun, wajah mojang Bandung kelahiran 1988 itu pun bak princess berhijab yang anggun, menawan nan cantik tentunya. Lewat sebuah foto yang diunggah oleh akun resmi sang penata rias, yaitu Andychun di @anduchunmakeup, kali ini riasan wajah Bella pun menuai pujian dari pada netizen.

Sang penata rias juga tentu kecipratan kata-kata yang menyejukkan hati. Sebab berkat kepiawaiannya merias wajah Bella dengan sempurna dan begitu memukau siapapun yang melihat, Bella menjadi terlihat berbeda dari riasannya ketika akad nikah di Malaysia yang sempat membuat netizen heboh.

Dari beragamnya komentar para warga net diakun make up Andychun, di kolom komentar pun ternyata ditemui beberapa suara yang berasal dari aktris, seperti Zaskia Sungkar, Angie Virgin alias Angie Yulia, dan Whulandary Herman.

Ketiga aktris tersebut kompak memuji hasil riasan sang tangan magic, Andychun dan wajah cantik Bella saat resepsi semalam. Komentar ketiganya berbunyi sebagai berikut:

Zaskia Sungkar lewat akun instagram pribadinya @zaskiasungkar15 mengatakan, “You’re da best!!!!!

Sementara Angie Virgin atau yang memiliki nama asli Angie Yulia juga memuji sang penata rias, “You have the perfect hands for her face, always love your work.”

Sedangkan Whundary Herman yang juga kawan dari Bella mengatakan, “Bahaya make-up kece tak terbantahkan!!!!!!”

Bagaimana, apakah Anda juga sependapat dengan tiga aktris ini?

(ren)