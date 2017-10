PENCINTA fashion khususnya fashion hijab, pasti tahu Hana Tajima. Sosok wanita berdarah Jepang dan Inggris itu kini semakin menarik perhatian pencinta fashion dunia.

Hana Tajima semakin disorot namanya karena termasuk dari salah satu perancang busana yang karyanya dipamerkan dalam The Museum of Modern Art (MoMA). Museum yang berada di New York, Amerika Serikat tersebut menggelar pameran pertamanya yang berisi desain busana mulai dari 1944 hingga yang kekinian.

Dalam pameran yang ada di The Museum of Modern Art (MoMA) dipamerkan sebanyak 111 pakaian dan aksesoris yang paling berdampak di dunia pada abad ke 20 hingga 21, dilansir dari MSN, Senin (9/10/2017). Untuk karya Hana Tajima sendiri, MoMA telah memilih AIRIST Printed Stole dan AIRism Inner Hijab untuk dipamerkan dalam museum.

Seperti yang tertulis dalam laman MSN, kabarnya masyarakat belum pernah melihat karya Hana Tajima yang nanti dipamerkan di toko Uniqlo. Hana Tajima dipilih oleh MoMA karena berhasil memberikan definisi pakaian wanita muda seluruh dunia dengan menggabungkan antara keanggunan dengan kenyamanan yang dicapai melalui potongan-potongan busana.

Selain itu, Hana juga dipilih karena termasuk dalam bagian dari karakter perancang busana yang kental dengan kesopanan. Dalam pameran tersebut, karya Hana diberi judul emansipasi atau kesederhanaan.

Pameran yang diadakan oleh museum yang sudah berdiri sejak 1929 tersebut bertujuan untuk menunjukkan keragaman item fashion yang ada dari 73 tahun silam hingga kini. Maka, tidaklah heran jika tajuk yang dipilih oleh MoMA, yaitu Items: Is Fashion Modern?.

Kiprah Hana Tajima dalam fashion memang sudah tidak diragukan lagi. Dikalangan muslimah yang selalu memperhatikannya, pemilik nama Hana Tajima Simpson ini terkenal dengan gaya jilbabnya yang unik dan kasual. Hana merupakan salah satu perancang busana yang menggagas busana trendi, kasual, namun tetap sesuai dengan syariat Islam.

Bagi Anda para Fashion Enthusiast yang penasaran bagaimana rupa karya Hana Tajima yang dipamerkan oleh MoMA, dapat mengunjungi pameran yang terbuka untuk umum ini mulai 1 Oktober 2017 hingga 28 Januari 2018 di New York.

(dno)