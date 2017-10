SUDAH menjadi rahasia umum jika calon ibu sering tidak nafsu makan selama trisemester pertama. Lantas, bagaimana solusinya?

Banyak calon ibu yang merasa tidak nafsu makan selama trimester pertama. Entah itu karena masalah mual dan muntah saat hamil, yang memang bikin nafsu makan menurun, atau karena perubahan hormon dan mood selama kehamilan.

Tapi jangan anggap sepele masalah tidak nafsu makan saat hamil. Selain Anda harus menjaga kesehatan tubuh sendiri dan terhindar dari risiko komplikasi kehamilan, calon bayi Anda juga bergantung dengan asupan nutrisi yang tepat agar selalu sehat sampai hari kelahirannya. Sontek cara jitu menjaga nafsu makan ibu hamil di bawah ini.

Mencegah dan mengatasi masalah tidak nafsu makan saat hamil

1. Makan porsi sedikit, tapi sering

Bagi kebanyakan perempuan, melihat satu porsi makan besar lengkap dengan beragam lauk pauk kadang bisa bikin mual dan tidak nafsu makan saat hamil. Oleh karena itu, menurut Aviva Jill Room, penulis buku The Natural Pregnancy Book: Herbs, Nutrition, and Other Holistic Choices, makanlah dalam porsi yang lebih kecil tapi sering.

Jika Anda biasanya makan satu porsi, bagilah porsinya jadi setengah-setengah. Makan porsi kecil yang pertama di waktu sarapan, misalnya pukul 8 pagi, dan habiskan sisa porsinya beberapa jam kemudian. Misalnya jam 10. Begitu pula dengan porsi makan siang dan makan malam Anda. Atau, jika Anda malas makan nasi banyak-banyak, makanlah setengah porsi nasi dan lauk untuk tiga kali waktu makan dan selingi dengan dua kali snack sehat yang mengenyangkan.

Seiring dengan perkembangan bayi dan membesarnya perut, Anda akan merasa cepat kenyang meskipun hanya mengonsumsi sedikit makanan. Anda bisa makan enam hingga tujuh kali dalam sehari dibandingkan hanya tiga kali sehari. Makan dengan porsi kecil juga akan lebih mudah Anda cerna tanpa merasa mual.

2. Coba menu makanan baru

Mengatasi keluhan tidak nafsu makan saat hamil bisa jadi hanya sesederhana mengganti menu makanan Anda saat ini dengan menu makanan baru yang menggugah selera makan. Meskipun beberapa menu makanan adalah menu wajib yang ada dapat dari ahli gizi, Anda mungkin hanya perlu ‘memodifikasi’ menu ini menjadi lebih menarik untuk menjaga nafsu makan Anda saat hamil.

Cobalah pergi ke toko buku dengan pasangan Anda dan pilihlah beberapa buku masak atau buku resep makanan khusus ibu hamil untuk membantu Anda berkreasi menyiapkan hidangan lezat untuk Anda berdua, dan si jabang bayi.

3. Hindari makanan yang berbau menyengat

Indera penciuman yang ekstra sensitif mungkin menjadi efek samping yang mengganggu bagi beberapa ibu hamil. Menghirup aroma makanan yang berbau terlalu tajam atau yang sangat berbumbu, semisal kare atau tumisan bawang putih justru bisa membuat tidak nafsu makan saat hamil karena bisa menyebabkan mual.

Jangan gunakan bumbu dan rempah yang berbau terlalu kuat untuk makanan Anda. Lewatkan bubuk cabai, kayu manis dan cabe rawit sampai nafsu makan Anda kembali karena beberapa bumbu dan rempah berbau menyengat bisa menghilangkan nafsu makan.

4. Minumlah air jahe, teh jahe, atau wedang jahe

Tidak nafsu makan saat hamil, biasanya disebabkan oleh rasa mual yang berlebihan sehingga beberapa ibu hamil tidak sanggup untuk menelan makanan. Hal pertama yang bisa Anda lakukan untuk menjaga nafsu makan saat hamil demi si kecil adalah mengatasi rasa mual Anda. Jika rasa mual Anda berangsur-angsur menghilang, nafsu makan Anda akan mudah kembali dan tetap terjaga dengan baik.

Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa memasukkan jahe ke dalam menu minuman Anda. Anda bisa minum menyeduh teh dengan irisan jahe atau meracik minuman tradisional seperti wedang jahe. Jahe juga banyak dikemas dalam bentuk permen, Anda bisa menyimpan beberapa buah di dalam tas saat Anda bepergian. Jahe bermanfaat untuk menenangkan perut dan mengatasi rasa mual saat hamil. Anda tidak perlu khawatir lagi jika rasa mual menyerang Anda tiba-tiba, segera buat teh atau wedang jahe untuk mengusir rasa mual. Demikian ditulis situs Hellosehat.

(tty)