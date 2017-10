KEGIATAN masturbasi mungkin masih dianggap tabu oleh sebagian perempuan. Padahal, kegiatan tersebut sah-sah saja dilakukan. Melalui masturbasi, seorang perempuan dapat mengeksplor lebih jauh mengenai tubuhnya dan mengetahui hal-hal yang bisa membuatnya terangsang. Bahkan, beberapa selebriti sudah mendapatkan manfaat dari kegiatan seksual ini.

Melansir dari laman Health, Senin (9/10/2017), inilah daftar selebriti yang gemar melakukan masturbasi;

Gina Rodriguez

Salah satu artis dalam film Jane The Virgin ini secara langsung mengungkapkan pengalaman masturbasi dengan payudaranya dalam sebuah wawancara. "Sejujurnya, saya biasa merasa bersalah saat melakukan masturbasi. Rasa bersalah itu muncul ketika harus melakukan tindakan ekstrim. Tapi dengan masturbasi saya memiliki pola pikir yang lebih sehat tentang seks sendiri. Bukan hal yang baik apabila saya merasa buruk tentang diri saya dengan melakukan masturbasi," tutur Gina.

Maggie Gyllenhaal

Setelah syuting film Hysteria yang bercerita tentang kisah nyata penemuan vibrator, Maggie mengatakan yang terbaik dari peran tersebut adalah hadiah mainan seks. Pada saat dirinya menyelesaikan film dengan menggunakan vibrator, Maggie merasa hal tersebut adalah kegiatan yang menyenangkan. Bahkan dia mendorong agar perempuan tidak lagi menganggap masturbasi adalah kegiatan yang tabu.

Taylor Momsen

Salah seorang anggota Gossip Girl's ini bukan termasuk perempuan yang tabu terhadap masturbasi. Menurutnya, kegiatan hubungan seks sendiri itu bisa membantu mengenal diri sendiri sehingga tahu apa yang terasa baik. Bagi Taylor, masturbasi bukanlah pengalaman yang buruk melainkan bisa memberi diri sendiri memiliki relevansi seksual. Terlebih hubungan seks bukanlah sesuatu yang harus ditakuti karena merupakan sifat alamiah yang dimiliki.

Shailene Woodley

Menurut Shailene, sebagai seorang perempuan tentunya ingin melakukan kegiatan untuk bersenang-senang. Masturbasi adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan karena memberi pengetahuan bagaimana rasanya orgasme dan memiliki perasaan puas. Bahkan Shailene ingin menulis buku yang berisikan tentang pengalaman masturbasi pada perempuan.

Emma Watson

Pemeran film Beauty and The Beast ini mengaku menjadi penggemar salah satu situs tentang masturbasi. "Berdasarkan penelitian menyeluruh tentang seksualitas perempuan, situs itu keren karena mengangkat kesenangan pada perempuan. Walaupun harus membayar mahal, tapi informasi yang didapatkan worth it," tutur Emma.

(dno)