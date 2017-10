SIAPA sangka kalau tren fashion khususnya dunia make-up bisa terinsiprasi dari celetukan sesaat. Sempat dianggap joke oleh banyak orang, akhirnya make-up blogger ini buktikan kalau dirinya bisa menciptakan alis bentuk bulu burung yang sekarang jadi tren dunia.

Dilansir dari Pop Sugar, Selasa (10/10/2017) diketahui awalnya make-up Artist Stella Sironen menuliskan kalimat yang dianggap nyeleneh di Instagram pribadinya. Dia menyatakan akan mengeluarkan tren alis terbaru di 2017.

Setelah kabar itu terdengar luas, Stella pun membuktikan perkataannya dan bukan isapan jempol semata. Alis bulu burung atau yang dia sebut dengan nama "Feather Brows" pun nyata adanya sekarang.

Dikutip dari caption fotonya di Instagram, Stella menuliskan, "Note to self: when you make a joke about starting a funny brow trend, people will take it seriously and... well, start the trend!"

Yang mana maksud dari tulisannya adalah jangan main-main sama perkataan. Anggapan awal mungkin bercandaan, tapi ternyata banyak orang yang akhirnya terlalu percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Stella pun membuktikan bahwa dirinya bisa menciptakan trend alis bulu burung tersebut.

Setelah keluarnya tren tersebut, akhirnya banyak pengikut Stella di Instagram yang menjajal alis bentuk tersebut. Untuk memaksimalkan tampilan, biasanya beauty enthusias akan menambahkan aksen eye-shadow atau juga penggunaan warna lipstik yang tidak biasa. Fungsinya untuk mempertegas bentuk alis yang sepertinya sulit untuk ditiru tersebut.

Jika dilihat secara jeli, alis bentuk bulu burung ini tidaklah menonjolkan warna yang dalam atau kesimetrisan alis. Tetapi tehnik membelah alis lah yang akhirnya dibutuhkan dalam membentuk alis "feather brows" ini. Terlihat mudah, tapi rasanya perlu keahlian khusus, ya, sampai akhirnya jadi garis di dalam alis!

(ren)