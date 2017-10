MENTERI Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti tak pernah ada habisnya menggemparkan media sosial. Setelah aksinya berjoget di atas kapal air, kemudian make-up dan merasa paling cantik, kini giliran tato Menteri Susi yang jadi perbincangan.

Ya, Menteri Susi memang terkenal "slengean" dalam berpenampilan. Gayanya yang tomboy kadang terlihat kurang feminin sebagai menteri perempuan. Alhasil, membuat keunikan tersendiri.

Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah tato di tubuh menteri yang masuk ke dalam kategori perempuan paling berpengaruh di dunia versi BBC itu.

Awal kabar ini mencuat ketika asisten pribadi Menteri Susi, Fika Fawzia, membagikan foto yang memperlihatkan tato di kaki "bos"-nya itu. Niat awal Fika hanya ingin bercerita mengenai sepatu yang dikenakan Susi. Namun, netizen malah fokus ke tato yang sudah jadi buah bibir sejak kemunculan Menteri Susi di 2014 lalu.

Dari foto tersebut, Fika menuliskan caption,

Saya pernah meledek bahwa koleksi sepatu Boss itu seperti punya Imelda Marcos, mengingat banyaknya jumlah sepatu yang tersimpan di lemari, tapi tidak pernah dipakai. Dulu, sebelum jadi menteri kalau kerja cukup pakai sendal saja. Akhirnya hari ini Boss pakai salah satu koleksi lamanya dari Dries Van Noten.



Sepatu sendal Dries Van Noten satu lagi yang ada bulu kuda pernah ditanyakan Big Boss sewaktu peresmian suatu pelabuhan perikanan, "Itu Bu Susi pakai apa di kakinya?" Ya Pak, kebingungan Bapak juga sama dengan kebingungan saya.

Sepatu yang dipakai Susi memang keren, tapi tatonya juga mendapat perhatian netizen.

“Tatonya bu boss cakep ya,” komentar netizen @rahungnasution. Begitu juga dengan komentar netizen lainnya. “Btw tatto nya Ibu Susi kereeen,” ujar @veziovusk.

Tak hanya itu, komentar tentang tato Susi sepertinya lebih disukai warganet. “Tatoonya ibu boossss keren,” tulis @isaacsahupala. Disambung komentar lainnya yang tak kalah menarik, “Hmmm tatto burung meraknya bu boss…!!!” tulis @ermanae20.

Sementara itu, bukan hanya netizen Tanah Air yang naksir tato Menteri Susi. John Kerry, Menlu di era Barack Obama juga menyukai tato bergambar burung merak tersebut.

Perlu Anda ketahui, keduanya bertemu dalam acara 'Our Ocean Conference 2017' di St. Julian, Malta, 6 Oktober 2017. Saat itu Susi berbincang dan mengundang Kerry untuk bisa hadir dalam acara serupa tahun depan yang akan digelar di Bali.

Saat berbincang, Kerry tiba-tiba mengatakan ingin punya tato seperti milik Susi. "Minister Susi, I do not mean to be rude, but if I come to Bali can you show me where to get a tattoo like yours?" (Menteri Susi, saya tidak bermaksud kasar, tapi jika saya datang ke Bali, bisakah Anda tunjukkan di mana bisa membuat tato seperti punya Anda?)" tanya Kerry. Sontak permintaan Kerry membuat hadirin, termasuk Susi, terbahak.

Hayo, menurut kalian, bagaimana tato Menteri Susi? Kira-kira kalau mau nambah tato, di mana, ya, Menteri Susi menempatkannya lagi?

