DENGAN kiprahnya di dunia modeling, Gigi Hadid menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di industri fesyen global.

Gigi Hadid handal berlenggak-lenggok di panggung runway, berpose di berbagai majalah fesyen bergengsi, hingga menjadi desainer sepatu dan pakaian. Kini, kakak kandung dari model terkenal, Bella Hadid ini kini siap menambah daftar portafolio perjalanan karirnya.

Ya, sebagaimana dilansir Toggle, Selasa (10/10/2017) Gigi Hadid akan segera meluncurkan lini kosmetiknya, di mana dirinya berkolaborasi dengan salah satu perusahaan kosmetik ternama di dunia, Maybelline. Kolaborasi ini tentu sudah tidak asing lagi, karena dara tahun tersebut sudah 2 tahun memegang predikat sebagai wajah Maybelline sejak 2015.

Namun, tahun ini Gigi Hadid tidak hanya menjadi brand ambassador semata, tapi juga berkecimpung aktif dalam produk kosmetik Maybelline. Perihal lini kosmetiknya ini, Gigi Hadid mengumumkannya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Gigi Hadid berpose di depan sederet produk kosmetik, mulai dari lipstik, blush-on, hingga make-up brush.

“A year in the making #GIGIxMAYBELLING COMING SOON @maybelline,” tulis kekasih penyanyi Zayn Malik tersebut sebagai keterangan foto yang sudah meraih likes lebih dari 1,3 juta dari para pengguna sosial media Instagram.

Gigi juga mengumumkan kapan tepatnya produk kosmetiknya tersebut bisa dibeli oleh konsumsen dengan menuliskan, "GIGI x MAYBELLINE 13 days 16 hours 11 minutes,” pada situs Maybellin. Sedangkan, pada situs resmi pribadinya, Gigi Hadid menulis, "#GIGIxMAYBELLINE COMING SOON ,”

Dengan kata lain, para penggemar make-up sekaligus Gigi bisa mulai mendapatkan aneka produk kosmetik tersebut kurang dari 2 minggu dari sekarang. Jadi penasaran ya, seperti apa produk kosmetik ala seorang Gigi Hadid.

