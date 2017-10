GELARAN Miss World 2017 akan segera dilakukan di Sanya, China, pada 18 November 2017. Wanita-wanita cantik dari sekira 121 negara pun siap berkompetisi dan membawa pulang Mahkota Biru.

Dalam ajang ini, Indonesia akan diwakili oleh Achintya Nilsen yang berhasil meraih predikat Miss Indonesia 2017 pada April lalu. Dara kelahiran 1 Desember 1999 ini telah melakukan beberapa persiapan untuk berjuang dalam panggung Miss World bulan depan.

Dukungan untuknya pun terus mengalir dari masyarakat Indonesia. Salah satu dukungan datang dari Hamish Daud. Ya, suami Raisa Andriana ini memberikan dukungan saat mereka bertemu dalam sebuah acara yang disiarkan di MNC TV.

Hal ini terlihat dari Instagram Story milik Tya, @tyanilsen. Dalam story tersebut, Hamish dan Tya terlihat duduk di ruang make-up. Hamis mengenakan kemeja hijau, sementara Tya memakai dress berwarna merah marun dengan mahkota putih dan selempang Miss Indonesia.

“Congratulations to a Miss Indonesia, Oktober mau ke Miss World. All the best, good luck, you gonna killed it girl!” ucap Hamish memberikan dukungannya langsung kepada Tya.

Tya pun merasa berterima kasih akan dukungan tersebut dengan menuliskannya di video dan menandai akun @hamishdw.

“Thank you kak supportnyaa,” tulis Tya dalam akunnya.

Malam final Miss World 2017 akan diselenggarakan di Sanya Arena City. Tata panggungnya akan didesain oleh Beijing Rise yang juga pernah didaulat merancang venue untuk Beijing Olympic Games dan Eurovision Song Contest.

Tya sendiri akan bertolak ke Sanya sekira dua pekan lagi. Ia sudah mempersiapkan beberapa oleh-oleh yang akan diberikan kepada teman-teman seperjuangannya dalam panggung Miss World, termasuk hairclip dengan hiasan bunga frangipani, sambal matah dan sambal tomat, serta sarung dengan motif khas Indonesia.

Dalam persiapannya menuju Miss World 2017, Tya telah menjalankan misi sosial Beauty with a Purpose dengan memberantas malnutrisi di Sukabumi. Dalam project tersebut, Tia membantu memberikan terapi kepada anak malnutrisi dan menyuplai sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk kepada penduduk di Desa Girijaya, Sukabumi.

