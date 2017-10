SETIAP pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan tentu harus mempersiapkannya secara matang. Salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah busana pengantin. Seringkali calon mempelai wanita sedikit lebih ribet menentukan busana apa yang hendak ia kenakan dibanding calon mempelai pria. Maka tak heran jika banyak calon pasangan pengantin yang mengunjungi pameran pernikahan untuk mendapatkan referensi.



Selain dari pameran pernikahan, peragaan busana pernikahan juga bisa dijadikan referensi. Baru-baru ini sejumlah karya Bridal Fashion Week 2018 yang berlangsung di New York diprediksi akan menjadi tren. Melansir dari Elle, Selasa (10/10/2017), berikut model gaun pengantin yang diperkirakan menjadi tren.



Over the top



Gaun pengantin model ini tampaknya tidak akan lekang oleh waktu. Dengan bagian bahu yang terbuka, gaun pengantin ini mampu membuat pengantin wanita tampil lebih anggun dan mempesona.



Sheer tulle capes



Gaun pengantin model ini sebenarnya hampir mirip dengan over the top. Bilamana pengantin wanita mengenakan gaun ini, bahunya tetap dibiarkan terbuka. Hanya saja ada jubah tipis yang transpran dengan material tulle. Jubah ini berfungsi untuk menutupi bagian bahu jika diperlukan.



Lengan bervolume



Tren gaun pengantin selanjutnya adalah lengan yang bervolume. Bila biasanya gaun pengantin tampak bervolume di bagian bawahnya,di model ini bagian bawah gaun mengikuti lekuk tubuh pengantin. Hanya saja bagian lengan menjadi lebih bervolume. Bisa dikatakan model ini kebalikan dari model gaun pengantin kebanyakan.

