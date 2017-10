ANDA pasti pernah mendengar berita soal satwa liar misalnya gajah atau satwa lainnya yang habitat aslinya adalah hutan, tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan tempat tinggal pemukiman rumah penduduk, atau desa-desa di pelosok.

Biasanya satwa liar yang masuk ke dalam lingkungan pemukiman rumah penduduk tersebut, akhirnya menimbulkan keonaran karena mencari sesuatu untuk di makan, di luar hutan. Sebab rusaknya habitat asli mereka dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan untuk satwa liar.

Nah, kejadian di atas tidak hanya terjadi di Tanah Air, pasalnya kejadian di atas baru saja terjadi di Colorado, Amerika, tepatnya di sebuah gerai pizza. Tidak tanggung-tanggung, sebagaimana diwarta Foxnews, Selasa (10/10/2017) di mana bukan hanya satu ekor satwa liar yang masuk menyelundup ke dapur gerai pizza tersebut, melainkan tiga ekor sekaligus! Tepatnya seekor induk beruang dan dua anaknya.

Disebutkan lebih jelas, tiga ekor beruang tersebut tertangkap kamera pengaman alias CCTV menyelundup masuk ke dalam gerai Antonio’s Real New York yang berlokasi di Estes Park, Colorado. Di mana ibu beruang dan kedua anaknya tersebut, terlihat awalnya menarik rak di dalam kulkas baru kemudian asyik menyantap adonan pizza yang ada di dalam lemari pendingin tersebut, bahkan juga tidak ketinggalan diketahui sang ibu beruang juga menggasak salami.

Dengan menyelundupnya tiga ekor beruang ini, alhasil keadaan gerai pizza Antonio’s Real New York tersebut pun menjadi berantakan. Pihak restoran sendiri telah mengunggah video CCTV tersebut ke dalam laman akun Facebook resmi mereka dengan menuliskan pesan ‘this could have been so much worse,”.

Pihak restoran pizza juga menyebutkan, tentunya tiga beruang penyelundup ini telah menimbulkan sejumlah kerugian. Mulai dari kerusakan jendela karena ketiganya menerobos masuk dengan paksa, kerusakan interior gerai, hingga kehilangannya produk bahan-bahan makanan.

Namun walaupun ketiga beruang tersebut telah mengacaukan gerai pizza, sang pemilik diketahui memberitahukan petugas kepolisian untuk tidak menembak induk beruang beserta kedua anaknya tersebut.

(dno)