SAAT perut Anda lapar sebelum tidur, mana yang akan Anda lakukan; lanjut tidur meski lapar atau makan dulu sampai kenyang, baru deh tidur?

Pertanyaan ini tentunya sering Anda alami apalagi pada mereka yang insomnia. Pertimbangan kesehatan menjadi penentu keputusan Anda akhirnya memilih mana yang terbaik dari keputusan tersebut.

Dilansir dari Daily Mail, Selasa (10/10/2017), berikut penjelasan pakar kesehatan mengenai masalah tersebut, termasuk 6 hal lainnya yang juga kadang menggangu pikiran Anda:

1. Pilih mana, makan dulu sebelum tidur atau tidur dalam kondisi perut lapar?

Dijelaskan Profesor Tom Sanders, emeritus professor of nutrition and dietetics at King’s College London rasa lapar itu dapat menyerang saat gula darah Anda rendah. Ketika ini terjadi, Anda mulai membakar lemak, bukan glukosa (gula) dari sel dan ini membuat kadar asam lemak Anda tinggi, yang dapat membuat Anda merasa lemas. Jadi, perut lapar malah akan membuat tidur Anda nyenyak.

"Jika Anda benar-benar lapar dan bukan hanya karena bosan, maka rasa lapar tidak akan hilang sampai Anda harus benar-benar mengantuk untuk menggantikannya. Makanya, lebih baik langsung tidur saja," tambah Catherine Collins, seorang ahli diet NHS di Surrey.

2. Sarapan dengan donat atau roti, apakah sehat?

Bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu di pagi hari, mengonsumsi roti atau donat rasanya sudah sangat cukup menggunakan waktu. Apalagi sampai mengonsumsi sereal atau makan pagi lainnya.

Tapi, bagaimana menurut ahli kesehatan? Sehat kah hanya makan donat atau roti di pagi hari?

Banyak orang yang akhirnya mengamini pernyataan, "daripada tidak sama sekali". Padahal, menurut Paul Gately, seorang profesor olahraga dan obesitas di Universitas Leeds Beckett, pilihan itu salah!

"Jika Anda melewatkan sarapan pagi, kemungkinan besar Anda akan membuat pilihan makanan yang buruk di kemudian hari karena Anda lapar," katanya.

Paul melanjutkan, jika Anda memulai hari dengan donat atau kue manis lainnya, Anda hanya melonjakkan gula darah, yang mana itu tidak memiliki manfaat nutrisi yang baik untuk tubuh. "Juga, bagi mereka yang mencoba mengikuti diet, itu membuat mereka mengalami hari yang buruk," tambahnya.

Lebih lanjut, penelitian mengenai masalah ini pernah dilakukan yang kemudian diterbitkan di Journal of American College of Cardiology dan hasilnya menyatakan, orang-orang yang melewatkan atau sarapan dengan energi rendah setiap hari lebih cenderung memiliki arteri yang mengeras.

Para periset mengatakan bahwa tidak makan sarapan merupakan indikasi gaya hidup yang tidak sehat!

3. Tangan kotor harus segera dicuci!

Dijelaskan Profesor Val Curtis, direktur Environmental Health Group di London School of Hygiene and Tropical Medicine, tangan yang kotor menjadi sarang penyebaran penyakit.

"Kutu yang mungkin ada di tangan Anda, seperti E.coli, dapat menyebabkan Anda keracunan makanan," tegas Curtis. Tak hanya Anda yang sakit, orang yang terpapar tangan atau makanan Anda pun bisa terkena masalah kesehatan yang sama.

Sementara itu, Curtis melanjutkan, jika semua orang berhenti mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi, itu akan menjadi bencana bagi kesehatan masyarakat. "Jadi lebih baik cuci tangan, termasuk setelah Anda menggunakan kamar mandi," tambahnya.

4. Olahraga yang baik itu subuh hari

Mengatur alarm Anda lebih awal untuk melakukan olahraga mungkin terdengar bajik, tapi mungkin tidak sepadan dengan usaha jika Anda malah berniat mengurangi tidur.

"Memangkas tidur adalah ide yang buruk," kata Profesor Kevin Morgan, direktur Sleep Research Unit di Loughborough University.

Dia melanjutkan, kebanyakan orang pergi ke gym untuk mendapatkan manfaat kardiovaskular, tapi ini tidak akan segera terjadi. Anda tidak langsung mengurangi risiko penyakit jantung, misalnya. Tapi dengan berniat sepagi mungkin pergi ke tempat gym dan alhasil mengurangi jumlah waktu tidur, itu salah kaprah!

Yang perlu Anda sadari, agar tubuh bekerja secara efektif di gym, Anda harus bisa berkonsentrasi pada latihan. Itu tidak akan terjadi jika Anda merasa lelah karena kekurangan jam tidur. Terlebih lagi, tidak cukup tidur bisa berpotensi mengurangi efektifitas gym.

Anda bisa mencoba tidur lebih awal di hari senam, tapi Profesor Morgan memperingatkan: "Tubuh Anda menyukai rutinitas, jadi lebih baik bertahan pada waktu tidur yang sama," ungkapnya.

5. Apakah boleh meminjamkan sikat gigi ke orang lain?

Profesor Damien Walmsley dari British Dental Association menegaskan, lebih baik menyikat gigi dengan jari daripada harus meminjam sikat gigi dari orang lain. Sekalipun orangtua Anda sendiri.

"Sikat gigi itu penuh dengan bakteri dari mulut, terlebih kalau pemakainya punya masalah gigi atau gusi berdarah, penyebaran bakteri itu pun menjadi sangat mungkin terjadi," terangnya.

Jadi, lanjut Profesor Damien, dirinya tidak akan merekomendasikan Anda menggunakan sikat gigi orang lain.

Namun, penggunaan jari juga sebetulnya tidak efektif. Jari manusia tidak bisa membersihkan kotoran yang menempel di gigi. Dia mengatakan, lebih baik tidak menggosoknya sama sekali dalam 1x24 jam saja, lho. Sebab, dengan Anda tidak membersihkan gigi selama itu, gigi pun tidak langsung bermasalah.

(hel)