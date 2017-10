'LIKE mother like daughter'. Mungkin kalimat itu benar adanya. Ketika Anda punya anak, banyak orang yang akan bertanya, "Duh.. mirip siapa ya nanti anaknya?"

Pertanyaan tersebut biasanya bakal terjawab kalau si anak sudah mulai beranjak remaja. Wajahnya bakal terlihat lebih condong mirip ke siapa. Nah, begitu juga yang akhirnya dialami Beyonce dan anak perempuan pertamanya, Blue Ivy Carter.

Perlu Anda ketahui, belum lama ini ibunda Beyonce, Tina Lawson, memposting foto semasa kecil Beyonce. Dalam caption fotonya, Tina menuliskan, "If Beyonce don't look like Blue on this photo!!! Getting her braids done by Tina" atau yang berarti Beyonce tidak mirip Blue!

Dalam postingan foto itu, Tina terlihat sedang mengepang rambut Beyonce yang memang selalu panjang ternyata. Dengan sedikit lirikan mata, Beyonce menarap layar kamera dan voila! foto itu pun jadi.

Setelah memposting foto tersebut, banyak netizen yang menyangkal pernyataan caption Tina yang menyatakan Beyonce tidak mirip dengan Blue. Warganet malah menyebutkan hal sebaliknya.

Menurut @m.lis90, "Just like Blue! So cute". Kemudian, warganet lainnya pun sependapat dengannya, @ladysingsthablues berpendapat, "My GOD! Never knew she looked so much like her ❤️".

Sementara itu, ada juga yang malah mengomentari Tina yang mirip Oprah. Itu diungkapkan pemilik akun Instagram @holly_ton. "Thought that blue and getting her hair done by OPRAH!". Hehe

