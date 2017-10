PANGGUNG perayaan ulang tahun ke-15 Global Tv dipenuhi dengan para bintang. Salah satu yang dinantikan penonton adalah penampilan dari Syahrini.

Wanita yang akrab disapa Incess ini pun konsisten tampil di depan kamera dengan busana dan gaya yang menarik perhatian. Jika sebelumnya dia menjadi perbincangan karena kacamata oversize mahalnya, di panggung Global Tv malam ini Syahrini tampil lebih anggun dan menawan.

Di penampilan pertamanya, Syahrini mengenakan long dress bernuansa kuning karya desainer Eddy Betty. Long dress berwarna dasar kuning muda itu dilengkapi dengan outter kain tulle beraksen petal patch yang menjuntai.

Ia melengkapi penampilannya dengan empat gelang oversize bernuansa silver di masing-masing tangan. Syahrini juga mengenakan dua cincin dengan permata besar di kedua jari manisnya.

Yang tak kalah menarik perhatian tentunya aksesori kepala yang dia gunakan. Malam ini, Syahrini mengenakan headpiece bernuansa silver dengan bentuk rumit yang menakjubkan dan bagian tengah yang berhiaskan permata karya designer bridal Rinaldy Yunardi.

Syahrini memang dikenal sebagai salah satu artis yang selalu menggunakan karya-karya Rinaly Yunardi yang kini telah terkenal di dunia hiburan dunia.

Untuk urusan rambut, dengan bantuan make up artist dan hair do Seus Dodo, Syahrini membiarkan rambut panjangnya terurai dengan rapi. Sedangkan make-up yang membuatnya terlihat luar biasa malam ini adalah hasil dari tangan make up artist berbakat Bennu Sorumba.

Sementara di penampilan keduanya, Syahrini mengenakan long dress bernuansa putih dengan rumbai-rumbai menjuntai. Untuk hiasan kepala, ia juga mengenakan millinery headpiece berukuran besar dengan nuansa bulu-bulu berwarna putih.

Dalam acara Amazing Global Tv malam ini, Syahrini tampil di beberapa segmen dan membawakan lagu terbarunya. Selain Syahrini, beberapa selebriti yang mengisi acara ini adalah Bunga Citra Lestari, Prilly Latuconsina, Raisa, dan Noah.

(dno)