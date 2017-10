KULIT yang sehat, cerah dan segar bukan cuma menjadi kebutuhan wanita. Pria juga perlu punya kulit sehat dan segar. Selain itu, kesehatan kulit yang harus dijaga bukan cuma area wajah.

Memang, biasanya orang-orang hanya peduli pada kulit area wajah. Sehingga hanya wajah saja yang diperhatikan dan dirawat. Padahal semua bagian kulit di tubuh sama pentingnya dirawat.

Menurut dokter dr. Abraham Arimuko, Sp.KK., President Asia Pacific Laser Medicine and Surgery & Director of Education and Development RSPAD, semua bagian kulit butuh banyak nutrisi. Tetapi, iklan produk lebih sering menyebut kolagen sebagai kebutuhan unsur penting untuk menjaga kulit sehat.

"Unsur yang dibutuhkan untuk membuat kulit halus dan sehat adalah mencakup Hyaluronic Acid, Ceramide, dan Kolagen. Ketiga unsur tersebut dapat mempertahankan kulit seperti kulit bayi. Yaitu halus, kenyal, elastis, lembab, dan tidak mudah iritasi," kata dokter Abraham saat ditemui Okezone dalam acara pengenalan Duplair Beauty Products "Everlasting Beauty" di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 11 Oktober 2017.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketiga unsur yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit tersebut tidak hanya menjaga kesehatan bagian permukaan kulit saja, tetapi sampai ke bagian kulit yang dalam.

"Hyaluronic Acid berfungsi mengisi ruang antar sel lapisan dermal agar kulit lembab, lembut, elastis, dan tahan iritasi. Kemudian Ceramide adalah komponen utama untuk melembabkan. Kulit jadi lebih halus, dan lembab. Unsur ini melembabkan terutama pada bagian permukaan. Jadi kalau diraba akan lebi lembab," ujarnya lebih detil.

Selanjutnya barulah Kolagen. Kolagen. Kolagen berfungsi untuk menyusun matriks penunjang struktur kulit, agar kulit kenyal, elastis, tapi juga kencang.

Lebih lanjut, dokter Abraham mengatakan jika akan melakukan perawatan kulit, terpenting adalah dirawat oleh diri sendiri. Lakukan juga secara alami dengan rajin berolahraga, menjalani gaya hidup sehat, dan tak lupa pikiran pun sehat.

"Terakhir, gunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Maka penting untuk melakukan konsultasi kepada ahlinya," tukas dokter.

(vin)